Allianz lança plano de apoio e segurança dirigido a colaboradores e clientes
A seguradora vai ajustar os seus meios de apoio e resposta em função das necessidades identificadas com a evolução das tempestades.
A Allianz Portugal, na sequência do alerta emitido pelas autoridades oficiais, ativou preventivamente o seu plano de apoio e segurança, dirigido a colaboradores e clientes, disse a seguradora a ECOseguros.
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Foram igualmente reforçadas as comunicações preventivas aos clientes, através de SMS e dos canais digitais da Allianz, com informação e recomendações adequadas à evolução da situação.
A Allianz Portugal afirma ainda que “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação e os alertas das autoridades oficiais, ajustando os seus meios de apoio e resposta em função das necessidades identificadas”, conclui.
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