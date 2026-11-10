Depressão Charles

Allianz lança plano de apoio e segurança dirigido a colaboradores e clientes

  • ECO Seguros
  • 17:49

A seguradora vai ajustar os seus meios de apoio e resposta em função das necessidades identificadas com a evolução das tempestades.

A Allianz Portugal, na sequência do alerta emitido pelas autoridades oficiais,  ativou preventivamente o seu plano de apoio e segurança, dirigido a colaboradores e clientes, disse a seguradora a ECOseguros.

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Foram igualmente reforçadas as comunicações preventivas aos clientes, através de SMS e dos canais digitais da Allianz, com informação e recomendações adequadas à evolução da situação.

A Allianz Portugal afirma ainda que “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação e os alertas das autoridades oficiais, ajustando os seus meios de apoio e resposta em função das necessidades identificadas”, conclui.

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