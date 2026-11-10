Allianz lança plano de apoio e segurança dirigido a colaboradores e clientes

A Allianz Portugal, na sequência do alerta emitido pelas autoridades oficiais, ativou preventivamente o seu plano de apoio e segurança, dirigido a colaboradores e clientes, disse a seguradora a ECOseguros.

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Foram igualmente reforçadas as comunicações preventivas aos clientes, através de SMS e dos canais digitais da Allianz, com informação e recomendações adequadas à evolução da situação.

A Allianz Portugal afirma ainda que “continuará a acompanhar de perto a evolução da situação e os alertas das autoridades oficiais, ajustando os seus meios de apoio e resposta em função das necessidades identificadas”, conclui.