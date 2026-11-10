Angel Ways investe em mais duas startups para agilizar burocracia nas PME

As startups Extraflow e Clara são os dois mais recentes investimentos da Angels Way que, com esta aposta, eleva para 18 o número de startups investidas e para 90% o objetivo de investimento do seu primeiro fundo, com um montante global de 1,2 milhões. As duas startups criaram soluções que reduzem carga administrativa para aumentar a produtividade das PME.

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“Vemos a Extraflow e a Clara como duas metades do mesmo ciclo, que vai do pedido do cliente ao dinheiro em caixa. Ambas criaram soluções que libertam as PME do trabalho administrativo que trava o crescimento. É neste percurso, muitas vezes manual e lento, que muitas empresas perdem margem e liquidez. Estas duas equipas mostram que há talento em Portugal para construir essa infraestrutura”, diz Luís Felipe Gutman, partner da Olisipo Way, citado em comunicado.

Fundada por Rita Cabral e Luís Miguel Sousa, a Clara liga-se ao software de faturação e às restantes ferramentas da empresas. “A plataforma reúne informação dispersa e permite antecipar a posição de tesouraria, mantendo as aprovações e as decisões nas mãos dos responsáveis da empresa”, pode ler-se em comunicado.

Já passaram pela Clara mais de 12 milhões de euros em faturas recebidas pelos seus clientes.

Fundada por Ricardo Mesquita, a Extraflow dirige-se sobretudo à indústria, distribuidores e grossistas. “A tecnologia lê pedidos em diferentes canais e formatos, identifica se está perante uma cotação, uma encomenda ou uma compra e faz a correspondência com o catálogo e as condições comerciais de cada cliente. Quando não tem confiança suficiente, pede validação humana e aprende com a correção”, pode ler-se em comunicado.

A solução integra-se com sistemas como PHC, Sage, Primavera e SAP. A plataforma já processa mais de 10 mil ações por mês. Espanha é o próximo mercado de expansão.

Fundo cumprido a 90%

Com um montante global de 1,2 milhões levantado junto de mais de 400 pequenos investidores, o primeiro fundo gerido em comunidade e supervisionado pela CMVM soma agora 18 startups investidas e atinge assim 90% do objectivo inicial: selecionar 20 startups nacionais com forte potencial de crescimento, com um investimento máximo de 50 mil euros.

Desde o início da operação, em 2025, os 436 investidores já avaliaram 205 candidaturas e realizaram 295 sessões de trabalho. Em conjunto, as startups investidas estão agora avaliadas em 89,5 milhões de euros.