Anthropic revê avaliação em baixa para 1,3 biliões de dólares antes de chegar à bolsa

⚡ ECO Fast A Anthropic, responsável pelo assistente de inteligência artificial Claude, fixou o preço das suas ações entre 70 e 78 dólares na oferta pública inicial, avaliando a empresa em cerca de 1,33 biliões de dólares.

A operação prevê a colocação de 825 milhões de ações, com a empresa a buscar captar até 64,4 mil milhões de dólares, após uma semana de perdas no setor tecnológico.

A estreia da Anthropic no Nasdaq será um teste à confiança dos investidores na inteligência artificial, num contexto de elevada concorrência e riscos associados à tecnologia.

A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, fixou entre 70 e 78 dólares o preço de cada ação na oferta pública inicial (IPO) com que se vai estrear no Nasdaq, numa operação que avalia a tecnológica em cerca de 1,33 biliões de dólares, segundo contas do The Wall Street Journal.

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A empresa liderada por Dario Amodei vai colocar 825 milhões de ações no mercado e, no ponto médio do intervalo, encaixa mais de 61 mil milhões de dólares, montante que sobe para 64,4 mil milhões se o preço final ficar no topo do intervalo.

As ações vão negociar com o código “ANT” ainda este mês, numa estreia que Wall Street vai ler como um teste à confiança dos investidores no negócio da inteligência artificial (IA), após uma semana de perdas pesadas nas tecnológicas.

No mercado privado, a Anthropic foi avaliada em 965 mil milhões na última ronda de financiamento, enquanto a rival OpenAI captou menos de metade do que pretendia na sua ronda mais recente.

A avaliação final vai depender do preço e da forma como se contam as ações. A Reuters, com base nos títulos em circulação indicados no prospeto, chega a um valor até 1,02 biliões, enquanto a CNBC, numa base totalmente diluída, aponta para um máximo de 1,41 biliões.

Há uma semana, o mercado contava com uma fasquia próxima de 1,5 biliões, mas a queda das empresas ligadas à IA na quinta-feira levou alguns grandes investidores a pedir um valor mais baixo. Nessa sessão, o Nasdaq sofreu a maior descida diária em 19 meses, pressionado pelo receio de um escrutínio mais apertado à construção de centros de dados depois dos ganhos dos democratas nas eleições intercalares norte-americanas.

A administração da Anthropic passou os últimos dias reunida com o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, os bancos que lideram a operação, para acertar o intervalo de preços. Um valor alto demais podia afastar a procura e penalizar as ações na estreia, um valor baixo demais deixaria dinheiro por captar, e não é raro os bancos recomendarem intervalos um pouco abaixo do esperado para os subirem mais tarde, invocando a procura dos investidores.

Ao dinheiro da bolsa somam-se 26 mil milhões de dólares numa colocação privada junto de investidores de referência como a Google, a Nvidia, a AMD, a Broadcom, a Micron, a Microsoft e a TSMC, o que eleva o total da operação até 90,4 mil milhões de dólares. Falta saber como se vai comparar com a dispersão da SpaceX, de Elon Musk, que em junho levantou 75 mil milhões de dólares, o maior IPO de sempre, com uma avaliação de cerca de 1,75 biliões.

No mercado privado, a Anthropic foi avaliada em 965 mil milhões na última ronda de financiamento, enquanto a rival OpenAI captou menos de metade do que pretendia na sua ronda mais recente, a uma avaliação de 1,25 biliões, abaixo do objetivo.

O prospeto do IPO apresentado há dias no regulador do mercado de capitais dos EUA (SEC) descreve a ambição de inaugurar “uma era de milagres”, mas enumera também os riscos para a empresa e para a tecnologia, desde concorrentes capazes de desenvolver modelos mais depressa até avanços da IA que ultrapassem a capacidade da Anthropic de pôr em prática medidas de segurança adequadas.

Fundada em 2021 por um grupo de investigadores que deixou a OpenAI por divergências sobre governação e segurança da IA, a Anthropic vai ser uma das poucas empresas de grande dimensão a entrar em bolsa até ao final do ano, numa altura em que o custo do crédito, a instabilidade geopolítica e a subida dos juros da dívida pública travam o mercado de IPO.