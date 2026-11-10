Ativo do dia. Inflação nos EUA supera previsões do mercado e pressiona Fed a subir juros
Os preços no consumidor nos EUA subiram 0,4% em outubro, acima do esperado. A inflação subjacente avançou 0,3% pelo terceiro mês seguido e o mercado dá como quase certa uma subida dos juros da Fed.
O ativo
Índice de preços no consumidor (IPC) dos EUA. Os preços pagos pelos consumidores norte-americanos subiram 0,4% em outubro face a setembro, segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), o gabinete de estatística do Departamento do Trabalho. Os economistas contavam com 0,3%.
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O índice subjacente, que exclui a alimentação e a energia, avançou 0,3%, uma décima acima das previsões e pelo terceiro mês seguido. Os números reforçaram as apostas numa nova subida dos juros pela Reserva Federal (Fed) em dezembro. A probabilidade atribuída pelo mercado a esse cenário passou de 84% para 98,8%, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.
Na bolsa, estes números foram também sentidos, com Wall Street a abrir no vermelho e a taxa de juro das obrigações do Tesouro a dois anos, a mais sensível às expectativas sobre a política monetária, subiu mais de 10 pontos base, para perto de 4,7%.
O marco
Desta vez, o Bureau of Labor Statistics não divulgou a taxa de inflação homóloga. A paralisação do Governo federal há um ano, que durou 43 dias, impediu a recolha de preços em outubro desse ano e deixou a série sem termo de comparação.
Em setembro, a inflação anual estava nos 3,7% e a subjacente nos 2,6%. Os analistas estimam que em outubro a taxa tenha chegado aos 4% e a subjacente aos 2,8%. Nos últimos três meses, os preços subiram a um ritmo anualizado de 5,7%, quase o triplo da meta de 2% da Fed.
Subir apenas 25 pontos base colocaria em risco a nossa credibilidade, um risco que não estou disposto a correr.
A causa
A energia pesou menos do que em setembro. O índice energético avançou 0,7%, após um salto de 5,2% no mês anterior, e a gasolina subiu 1% em termos ajustados de sazonalidade. O galão custou em média 4,32 dólares em outubro, segundo a Associação Americana Automóvel, cerca de 34% acima do valor registado antes do início da guerra com o Irão, em fevereiro.
A pressão estendeu-se a outras rubricas. A habitação, com uma subida de 0,3%, explicou mais de 30% do aumento do índice geral. A alimentação encareceu 0,5%, com a carne de vaca a subir 0,9%. Os seguros automóveis (0,7%), os serviços hospitalares (0,8%) e as atividades de lazer (0,8%) também contribuíram. Os carros usados recuaram 1,2%.
O que esperar a seguir
O relatório de outubro é o último que os responsáveis da Fed conhecem antes da reunião de 8 e 9 de dezembro. O de novembro só sai a 10 de dezembro, já depois da decisão. O banco central liderado por Kevin Warsh subiu os juros em setembro, pela primeira vez em três anos, para o intervalo entre 3,75% e 4%, e manteve-os em outubro.
Horas antes da divulgação dos dados, o governador Christopher Waller disse em Londres que, com a inflação subjacente perto de 0,3%, uma subida de 50 pontos base deveria ser ponderada em dezembro. Seria a maior desde 2022. Nenhum outro membro da Fed defendeu essa via até agora, mas as apostas do mercado num aumento desta dimensão passaram de zero para cerca de 15%. Outra hipótese é sinalizar subidas consecutivas em dezembro e janeiro.
Na sexta-feira são divulgados os preços no produtor e os investidores vão seguir o petróleo, que desceu abaixo dos 90 dólares com os sinais de alívio no conflito com o Irão. Um estudo recente de economistas da Fed conclui que, desde a pandemia, a subida da energia passa com mais facilidade para os restantes preços.
A frase
“Subir apenas 25 pontos base colocaria em risco a nossa credibilidade, um risco que não estou disposto a correr”, revela Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores do sistema da Reserva Federal dos EUA (Fed) num discurso em Londres.
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