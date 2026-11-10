Transportes

Azores Airlines reduz prejuízo em 32% para 22,5 milhões até setembro

  • Lusa
  • 20:58

A Azores Airlines diminuiu em cerca de um milhão os gastos com pessoal e aumentou o fornecimento de serviços externos em oito milhões de euros (para 178,1 milhões) e as vendas em 4,3 milhões de euros.

A Azores Airlines reduziu o prejuízo em 32% nos primeiros nove meses para 22,5 milhões de euros, enquanto a SATA Air Açores baixou o prejuízo para 2,82 milhões, revelou esta terça-feira o grupo de aviação.

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Segundo as demonstrações financeiras da SATA a 30 de setembro, a que a agência Lusa teve acesso, a Azores Airlines apresentou um resultado líquido negativo de 22,5 milhões, uma redução de cerca de 32% face ao prejuízo de 33,3 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025.

Nesse período, a Azores Airlines — que está a atravessar um processo de privatização — diminuiu em cerca de um milhão os gastos com pessoal (para 49,7 milhões de euros) e aumentou o fornecimento de serviços externos em oito milhões de euros (para 178,1 milhões) e as vendas em 4,3 milhões de euros.

"A subida do preço do combustível continuou a exercer uma pressão muito significativa sobre as companhias aéreas, mas a evolução do terceiro trimestre confirma o efeito das medidas adotadas.”

Tiago Santos

Presidente da SATA

Até setembro, as receitas da companhia que voa dos Açores para o exterior atingiram os 264,4 milhões de euros — um aumento de 5,7% face ao mesmo período do ano passado –, enquanto os voos reduziram 8,2% (para 8.430), tal como o número de passageiros transportados, que baixou de 1,3 para 1,2 milhões.

O custo do combustível — que representa 30% dos custos da companhia — aumentou 31,7% para 70,2 milhões, sendo que o EBITDA (resultado antes de juros, impostos e depreciações) melhorou em 5,3 milhões de euros para 30,5 milhões.

Já a SATA Air Açores apresentou um prejuízo de 2,82 milhões até setembro, uma redução face ao prejuízo de cerca de três milhões de euros registado no mesmo período do ano passado.

Aviões da Azores Airlines, no Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, Açores.EDUARDO COSTA/LUSA

A companhia que voa interilhas baixou os gastos com pessoal em 19,8 milhões de euros (de 47,5 para 27,7 milhões de euros) e aumentou o fornecimento de serviços externos em 10,9 milhões de euros para 57,5 milhões.

As receitas operacionais na SATA Air Açores situaram-se nos 97,9 milhões de euros e as vendas e serviços prestados baixaram 12,9 milhões de euros, enquanto o EBITDA subiu de seis para 9,1 milhões de euros, uma melhoria de 3,1 milhões de euros.

A SATA Handling (que está a atravessar um processo de privatização) teve um prejuízo de 740 mil euros e a SATA Gestão de Aeródromos baixou o lucro em 44,2 mil euros para um total de 841,6 mil euros.

Por sua vez, a SATA Holding baixou o prejuízo em 520,2 mil euros para 326,5 mil euros nos primeiros nove meses de 2026 em comparação com o período homólogo.

Numa nota de imprensa enviada às redações, o presidente da SATA defende que as empresas do grupo “mantiveram o foco na otimização operacional e na disciplina financeira” perante um “contexto externo particularmente exigente”.

Tiago Santos destacou que a Azores Airlines “reforçou a eficiência comercial” e “recuperou o EBITDA negativo apresentado no final do primeiro semestre, enquanto a SATA Air Açores aumentou o EBITDA e preservou a estabilidade da operação regular”.

A subida do preço do combustível continuou a exercer uma pressão muito significativa sobre as companhias aéreas, mas a evolução do terceiro trimestre confirma o efeito das medidas adotadas”, realçou o presidente da SATA.

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