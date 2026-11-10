Azores Airlines reduz prejuízo em 32% para 22,5 milhões até setembro

A Azores Airlines reduziu o prejuízo em 32% nos primeiros nove meses para 22,5 milhões de euros, enquanto a SATA Air Açores baixou o prejuízo para 2,82 milhões, revelou esta terça-feira o grupo de aviação.

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Segundo as demonstrações financeiras da SATA a 30 de setembro, a que a agência Lusa teve acesso, a Azores Airlines apresentou um resultado líquido negativo de 22,5 milhões, uma redução de cerca de 32% face ao prejuízo de 33,3 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025.

Nesse período, a Azores Airlines — que está a atravessar um processo de privatização — diminuiu em cerca de um milhão os gastos com pessoal (para 49,7 milhões de euros) e aumentou o fornecimento de serviços externos em oito milhões de euros (para 178,1 milhões) e as vendas em 4,3 milhões de euros.

"A subida do preço do combustível continuou a exercer uma pressão muito significativa sobre as companhias aéreas, mas a evolução do terceiro trimestre confirma o efeito das medidas adotadas.” Tiago Santos Presidente da SATA

Até setembro, as receitas da companhia que voa dos Açores para o exterior atingiram os 264,4 milhões de euros — um aumento de 5,7% face ao mesmo período do ano passado –, enquanto os voos reduziram 8,2% (para 8.430), tal como o número de passageiros transportados, que baixou de 1,3 para 1,2 milhões.

O custo do combustível — que representa 30% dos custos da companhia — aumentou 31,7% para 70,2 milhões, sendo que o EBITDA (resultado antes de juros, impostos e depreciações) melhorou em 5,3 milhões de euros para 30,5 milhões.

Já a SATA Air Açores apresentou um prejuízo de 2,82 milhões até setembro, uma redução face ao prejuízo de cerca de três milhões de euros registado no mesmo período do ano passado.

A companhia que voa interilhas baixou os gastos com pessoal em 19,8 milhões de euros (de 47,5 para 27,7 milhões de euros) e aumentou o fornecimento de serviços externos em 10,9 milhões de euros para 57,5 milhões.

As receitas operacionais na SATA Air Açores situaram-se nos 97,9 milhões de euros e as vendas e serviços prestados baixaram 12,9 milhões de euros, enquanto o EBITDA subiu de seis para 9,1 milhões de euros, uma melhoria de 3,1 milhões de euros.

A SATA Handling (que está a atravessar um processo de privatização) teve um prejuízo de 740 mil euros e a SATA Gestão de Aeródromos baixou o lucro em 44,2 mil euros para um total de 841,6 mil euros.

Por sua vez, a SATA Holding baixou o prejuízo em 520,2 mil euros para 326,5 mil euros nos primeiros nove meses de 2026 em comparação com o período homólogo.

Numa nota de imprensa enviada às redações, o presidente da SATA defende que as empresas do grupo “mantiveram o foco na otimização operacional e na disciplina financeira” perante um “contexto externo particularmente exigente”.

Tiago Santos destacou que a Azores Airlines “reforçou a eficiência comercial” e “recuperou o EBITDA negativo apresentado no final do primeiro semestre, enquanto a SATA Air Açores aumentou o EBITDA e preservou a estabilidade da operação regular”.

“A subida do preço do combustível continuou a exercer uma pressão muito significativa sobre as companhias aéreas, mas a evolução do terceiro trimestre confirma o efeito das medidas adotadas”, realçou o presidente da SATA.