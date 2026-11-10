Banco de Portugal ‘libertou’ Centeno mais cedo para ingressar em seguradora

Mário Centeno foi nomeado para uma seguradora do grupo financeiro espanhol Abanca em outubro, um ano depois de ter deixado o cargo de governador do Banco de Portugal. Pelas regras do próprio supervisor nacional, deveria ter sido cumprido um período de nojo de dois anos, mas a comissão de ética liderada por Rui Vilar aceitou encurtar esse prazo para seis meses porque, entre outras razões, o ex-governador “não foi o responsável pelo pelouro da supervisão prudencial”, segundo adianta ao ECO.

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O ECO avançou esta terça-feira que a comissão de ética do Banco Central Europeu (BCE) não levantou objeções à ida de Mário Centeno, ex-membro do conselho do BCE, para o Abanca Vida y Pensiones, deixando alguns avisos, mas salientando que o período de impedimento de seis meses que está previsto no seu código de conduta já tinha sido cumprido.

As regras do Banco de Portugal são mais restritivas para os seus administradores e ex-administradores: preveem dois anos para que possam integrar uma entidade de crédito ou grupo de empresas controlado por tal entidade – embora o período possa ser reduzido ou mesmo eliminado perante solicitação fundamentada.

Centeno acabou por ser dispensado de cumprir o período nojo de dois anos pelo comité de ética do Banco de Portugal, que “após ponderação de todos os elementos relevantes (…) concluiu não existir fundamento para impor um período de limitação pós-emprego superior ao período de seis meses previamente determinado pelo comité de ética do BCE”, revelou o presidente Rui Vilar.

Para esta decisão pesou, entre outros elementos, o facto de o antigo governador ter sido nomeado para um cargo não executivo e ainda a circunstância de o Abanca Vida y Pensiones integrar o setor segurador, ou seja, um “setor não supervisionado pelo Banco de Portugal”.

A comissão de ética “teve também presente” que Mário Centeno, enquanto ocupou o cargo de governador entre julho de 2020 e outubro de 2025, “não foi o responsável pelo pelouro da supervisão prudencial, embora tivesse desempenhado funções de substituição dos administradores com essa responsabilidade”. “Este elemento foi considerado na avaliação dos potenciais riscos de conflitos de interesses, juntamente com o tempo entretanto decorrido desde a cessação de funções”, frisa Rui Vilar.

Conclusão: “nas circunstâncias concretas do caso, não se justificava a adoção de restrições adicionais ao exercício das funções pretendidas”, avaliou a comissão de ética do Banco de Portugal.

O grupo Abanca, que é supervisionado diretamente pelo Mecanismo Único de Supervisão do BCE, a partir de Frankfurt, anunciou a 8 de outubro que nomeou Mário Centeno para o cargo de administrador não executivo independente do conselho de administração da companhia Abanca Vida y Pensiones.