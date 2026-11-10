BCE ‘autorizou’ Centeno a ir para CNN Portugal e seguradora mas com compromissos

Banca

BCE ‘autorizou’ Centeno a ir para CNN Portugal e seguradora mas com compromissospremium

Comissão de ética pediu ao ex-governador "prudência e discernimento" quando tecesse comentários na CNN Portugal sobre o BCE. Mudança de ex-diretor de supervisão para EY levantou avisos mais sérios

Até ao passado dia 6 de outubro, Mário Centeno absteve-se de fazer qualquer comentário sobre a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) no seu espaço de opinião semanal na CNN Portugal. Foi um compromisso que o próprio antigo governador português assumiu perante a comissão de ética do BCE que analisou e ‘validou’ a sua ida para aquele canal televisivo como comentador e que, no mesmo parecer agora divulgado, também não levantou problemas para que fosse nomeado administrador não executivo da seguradora do Abanca.

Faz parte do processo: antigos responsáveis do Banco de Portugal e com cargos também em Frankfurt têm de passar por uma avaliação da comissão de ética do BCE quando pretendem desempenhar cargos…

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