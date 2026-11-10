Biotecnologia anticancro criada por cientista português encaixa 5,9 milhões para testar em humanos

A empresa de biotecnologia Neobe Therapeutics, cofundada e liderada pelo cientista português Pedro Correa de Sampaio, captou 5,9 milhões de euros numa ronda de investimento com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de um nova forma de tratar o cancro e avançar com os ensaios clínicos em humanos. Depois de testar a terapêutica em animais, a biotecnológica com sede no Reino Unido prepara-se para a fase clínica após fechar o financiamento encabeçado pela capital de risco norte-americana ARC Ventures.

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A Neobe Therapeutics, que está desde 2021 a criar uma terapia para que os tratamentos oncológicos entrem de facto nos tumores sólidos, anunciou esta terça-feira que pretende estabelecer uma presença em Lisboa e fazer parcerias com o ecossistema biotecnológico e das ciências da saúde em Portugal, na sequência desta ronda seed na qual participou também a sociedade portuguesa de venture capital Faber, bem como a Macmillan Ventures, a Proven Connect, a Empirical Ventures e a 2048 Ventures.

Com esta operação, a Neobe Therapeutics eleva o financiamento captado para mais de 9,5 milhões de euros. Assim, poderá prosseguir o desenvolvimento do seu principal programa terapêutico (designado NEO22), através de estudos pré-clínicos que são necessários para submeter o Investigational New Drug (IND), previsto para 2028, e consequentemente obter o aval para fazer ensaios clínicos em humanos.

“Já existem vários tratamentos capazes de combater o cancro mas, em demasiados doentes, simplesmente não conseguem chegar ao local onde são necessários. É muito gratificante trabalhar com investidores que partilham desta nossa visão para conseguir tratar cancros que hoje continuam a não ter solução, e estamos entusiasmados por estar mais próximo do ponto onde conseguimos usar a nossa tecnologia para o benefício de pacientes com cancro”, afirma o cofundador e CEO da Neobe, Pedro Correa de Sampaio.

Em que consiste o trabalho da Neobe? Em derrubar as barreiras celulares que impedem os tratamentos de chegarem aos tumores rijos. No fundo, é como se tentasse criar ‘cavalos de Tróia’ através de bactérias para que os medicamentos atinjam, efetivamente, os cancros.

A empresa britânica está a desenvolver bactérias geneticamente modificadas que procuram degradar os obstáculos físicos (como a matriz densa e fibrosa dos tumores sólidos) que bloqueiam a penetração do tratamento no interior. Ou seja, o tratamento da Neobe – que ainda só tem resultados pré-clínicos bem-sucedidos com apenas uma dose administrada – liberta enzimas que furam a matriz (cobertura exterior) tumoral.

Para a investidora Sofia Santos, a empresa “combina biologia sintética e oncologia para responder a um desafio central: tornar os tumores sólidos mais acessíveis às terapias”. “A qualidade da equipa, os resultados pré-clínicos promissores e o potencial de aplicação da plataforma a diferentes tratamentos, sustentam a nossa aposta numa tecnologia que poderá ampliar o impacto das terapias oncológicas. Além do capital, queremos apoiar a ligação da empresa ao ecossistema científico e industrial português”, garante a sócia da Faber.