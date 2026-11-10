Brasileira Embraer com receita de 2 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2026

A Embraer registou uma receita recorde para um terceiro trimestre de 2,3 mil milhões de dólares (2,05 mil milhões de euros), um crescimento de 17% face ao período homólogo do ano passado, anunciou hoje a empresa, que controla a OGMA em Portugal. A fabricante brasileira de aeronaves também reviu em alta as previsões financeiras para o encerramento do ano.

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Entre julho e setembro deste ano, a empresa alcançou um resultado operacional ajustado (EBIT) de 254,8 milhões de dólares (227,6 milhões de euros), com uma margem de 10,9%, superior aos 8,6% registados no terceiro trimestre de 2025.

O fluxo de caixa livre ajustado, excluindo a subsidiária Eve, atingiu 627,7 milhões de dólares (560,6 milhões de euros), impulsionado pelo desempenho operacional e por entradas de dinheiro relacionadas com vendas.

Perante os resultados e as perspetivas mais favoráveis para os negócios, a Embraer elevou a previsão de receita para 2026, estimando agora um valor entre 8,4 e 8,6 mil milhões de dólares (7,50 e 7,68 mil milhões de euros).

A companhia também reviu em alta a previsão de fluxo de caixa livre ajustado, sem a Eve, para pelo menos 700 milhões de dólares (625,2 milhões de euros), contra os anteriores 400 milhões de dólares (357,3 milhões de euros).

Apesar do crescimento da receita, o lucro líquido ajustado da fabricante caiu 12,7% em termos homólogos, para 73,6 milhões de dólares (65,7 milhões de euros), excluindo itens extraordinários relacionados com a Eve.

Já o lucro líquido atribuível aos acionistas da Embraer totalizou 71,1 milhões de dólares (63,5 milhões de euros), abaixo dos 116,6 milhões de dólares (104,1 milhões de euros) registados no terceiro trimestre de 2025. Segundo a empresa, a redução dos resultados deveu-se principalmente ao aumento das despesas financeiras líquidas e dos impostos.

Todas as unidades de negócio da Embraer registaram um crescimento de receita no terceiro trimestre, com destaque para Serviços e Suporte, cuja faturação aumentou 30% em relação ao mesmo período de 2025, para 638 milhões de dólares (569,8 milhões de euros).

Na Defesa e Segurança, a receita cresceu 22%, para 341 milhões de dólares (304,6 milhões de euros), impulsionada principalmente pelo reconhecimento de receitas relacionadas com o cargueiro militar KC-390 Millennium.

A Aviação Comercial registou receitas de 696 milhões de dólares (621,6 milhões de euros), um crescimento anual de 13%, enquanto a Aviação Executiva faturou 655 milhões de dólares (585 milhões de euros), mais 12% do que no mesmo período do ano passado.

A Embraer entregou 66 aeronaves entre julho e setembro, um aumento de 6% face às 62 unidades entregues no terceiro trimestre de 2025. Do total, 22 eram jatos comerciais, incluindo 11 da família E2 e 11 da família E1, enquanto 41 eram jatos executivos e três aeronaves destinadas à Defesa, nomeadamente um KC-390 Millennium e dois A-29 Super Tucano.

A carteira de encomendas da fabricante atingiu 35,7 mil milhões de dólares (31,89 mil milhões de euros), um novo recorde histórico, representando um crescimento de 3% face ao trimestre anterior e de 14% na comparação anual.

A empresa realizou ainda investimentos de 149,7 milhões de dólares (133,7 milhões de euros) no terceiro trimestre, enquanto os investimentos consolidados da Embraer e da Eve totalizaram 219 milhões de dólares (195,6 milhões de euros).

A Embraer, líder mundial no segmento de aviões comerciais de médio porte para voos regionais, é acionista maioritária da OGMA e o Governo português deu em agosto último o seu aval para a companhia construir uma fábrica em Beja, onde serão construídos os aviões A-29N Super Tucano, já adaptados às regras da NATO.