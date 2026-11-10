Bruxelas admite que 80% das tecnologias utilizadas vêm de fora da Europa

A Europa continua fortemente dependente de tecnologia produzida fora das suas fronteiras, uma vulnerabilidade que Bruxelas pretende reduzir numa altura em que a inteligência artificial (IA) e os semicondutores assumem uma importância crescente para a economia e a segurança.

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“Atualmente, cerca de 80% das tecnologias que utilizamos vêm de fora da Europa”, reconheceu esta quarta-feira Henna Virkkunen, Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, no palco principal da Web Summit, em Lisboa.

A dependência não é apenas económica. “Quem controla estas tecnologias não domina apenas a economia: tem também um enorme poder político”, afirmou, defendendo que é fundamental garantir que a Europa consegue controlar as tecnologias estratégicas que estão a moldar o seu futuro.

Um dos principais desafios está na IA. A responsável finlandesa reconhece que os modelos mais capazes são atualmente desenvolvidos nos Estados Unidos e na China, mas considera essencial acelerar a criação de modelos europeus. Para isso, Bruxelas está a apostar no reforço da capacidade de computação, uma das principais limitações identificadas pelas empresas europeias.

“Muitas empresas na Europa não têm acesso à capacidade computacional necessária para treinar e desenvolver os modelos mais avançados”, explicou a comissária europeia. É neste contexto que a União Europeia está a investir, em conjunto com os Estados-membros, em 19 fábricas de inteligência artificial e a avançar com a iniciativa das chamadas gigafábricas, que deverão disponibilizar supercomputadores para desenvolver modelos de IA de fronteira.

A aposta estende-se também aos semicondutores. Atualmente, a Europa depende de algumas empresas dos EUA no fornecimento de chips para inteligência artificial, nomeadamente da Nvidia. Uma situação que Bruxelas pretende alterar através do reforço das capacidades para conceber e fabricar estes componentes no território europeu.

“É verdade que, atualmente, a Europa depende muito dos chips de inteligência artificial de algumas empresas norte-americanas. É por isso que estamos a desenvolver as nossas próprias capacidades para conceber e fabricar mais chips na Europa nos próximos anos”, afirmou.

Este esforço está enquadrado no Chips Act 2.0, que se encontra em discussão nas instituições europeias. Além de desenvolver a capacidade de produção, a estratégia passa por criar procura para os semicondutores europeus, nomeadamente através dos contratos públicos e da utilização de serviços tecnológicos por parte dos governos e das autarquias.

“Os chips são uma parte muito importante desse esforço. Atualmente, são uma indústria transversal, essencial para praticamente todos os outros setores tecnológicos”, sublinhou Henna Virkkunen.

Apesar da ambição de reforçar a autonomia tecnológica, Bruxelas afasta a possibilidade de a Europa conseguir produzir e controlar todas as tecnologias de que necessita. A responsável defende, por isso, uma estratégia que combine o desenvolvimento de capacidades próprias com a cooperação internacional.

Os chips são uma parte muito importante desse esforço. Atualmente, são uma indústria transversal, essencial para praticamente todos os outros setores tecnológicos. Henna Virkkune

“Não podemos fazer tudo sozinhos. Não é realista nem sequer necessário”, afirmou, acrescentando que é preciso identificar os componentes críticos em que a Europa deve garantir capacidade de controlo. Entre os parceiros com os quais pretende aprofundar relações, apontou os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, Singapura, ou Canadá.

A expansão das infraestruturas necessárias para suportar o desenvolvimento da inteligência artificial coloca, contudo, outros desafios. A Europa pretende triplicar a capacidade dos centros de dados nos próximos anos, mas a construção destas infraestruturas terá de ter em conta o acesso à energia e à água, bem como as preocupações dos cidadãos com o impacto ambiental.

A responsável considera que a confiança da população é determinante para o desenvolvimento destas tecnologias. Nesse sentido, defende que os centros de dados devem recorrer às soluções mais eficientes do ponto de vista energético. Ao mesmo tempo, sublinha que a inteligência artificial também pode contribuir para otimizar o consumo de energia.

“É verdade que a IA consome muita energia, mas, ao mesmo tempo, também pode ajudar-nos a utilizar melhor as nossas fontes energéticas”, sublinhou Henna Virkkunen.

A regulação é outro dos instrumentos que Bruxelas considera essencial para garantir a confiança dos cidadãos, sem travar a inovação. A responsável rejeita que as regras europeias sejam incompatíveis com o desenvolvimento tecnológico e defende que uma regulação adequada pode proporcionar segurança às empresas e aos investidores.

“Uma boa regulação também constitui uma boa base para a inovação”, finalizou Henna Virkkunen, apontando para a necessidade de criar condições de concorrência mais equilibradas e impedir que as grandes plataformas utilizem a sua posição dominante para bloquear a entrada de novos operadores.