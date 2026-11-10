Câmara do Porto entrega casas de renda apoiada em Campanhã
Bairro municipal de Campanhã ganha 16 casas, novas infraestruturas e espaço público envolvente renovado, num investimento superior a dois milhões de euros.
Numa altura em que a habitação tem gerado protestos e acampadas no país, a Câmara do Porto entregou esta terça-feira as chaves de 16 casas de renda apoiada a famílias do Bairro da Maceda, em Campanhã. A operação representa um investimento municipal de mais de dois milhões de euros, que inclui também a requalificação do espaço público envolvente.
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Dos 2,05 milhões de euros investidos, 991 mil destinaram-se à construção das 16 casas, distribuídas por três edifícios na zona Oriental da cidade, que vêm reforçar o parque habitacional gerido pela empresa municipal Domus Social. A restante verba financiou a requalificação de cerca de 2.000 metros quadrados de espaço público e a instalação de novas infraestruturas.
Das 16 casas atribuídas, 11 foram entregues a agregados familiares com pedidos de habitação, enquanto as restantes cinco a famílias já residentes no parque habitacional municipal, “que necessitavam de mudar de casa, nomeadamente por razões de saúde”, segundo explica a autarquia num comunicado enviado às redações.
Da autoria da arquiteta Andrea Soutinho, o projeto preservou o conceito e a imagem arquitetónica originais, dando “continuidade ao projeto habitacional inicialmente concebido pelo arquiteto Alcino Soutinho, no âmbito do processo SAAL, em 1975”, detalha a Câmara do Porto na mesma nota. Entre as alterações introduzidas estão a reorganização das tipologias e a integração de soluções de eficiência energética.
A sessão de entrega das chaves contou com a presença do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e da vereadora da Habitação e da Coesão Social, Gabriela Queiroz. A vereadora destacou o investimento continuado do município no reforço do parque habitacional público, que continua a ser uma das respostas da cidade, a par da habitação acessível e do apoio ao pagamento de renda.
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