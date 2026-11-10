CEO da Cloudflare: “A Nvidia ainda pode vencer, porque vende muito bons chips”

O cofundador e CEO da Cloudflare acredita que a Nvidia vai continuar a prosperar, apesar do caso extraconjugal do seu presidente executivo com uma alegada espiã chinesa, que penalizou as ações da tecnológica especializada em chips de inteligência artificial (IA). Matthew Prince está convicto de que a qualidade da tecnologia vai sobrepor-se à polémica desta semana.

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“A Nvidia tem feito um bom trabalho, fomentado relações próximas com fornecedores de IA. Ganhávamos todos se tivéssemos mais gente a fazer chips assim. A Nvidia ainda pode vencer, porque vende muito muito bons produtos”, afirmou o gestor, que tem sido um crítico das maiores empresas do setor e das infraestruturas aeroportuárias de Portugal ao longo dos últimos anos.

Na segunda intervenção na Web Summit 2026, o cofundador e CEO da Cloudflare foi parco nos comentários sobre a situação de Jensen Huang e o impacto que poderá ter na perceção sobre as tecnológicas norte-americanas, mas não se poupou a críticas ao “novo vilão”: a Meta Platforms, dona das redes sociais Facebook e Instagram e a aplicação de mensagens WhatsApp.

Matthew Prince suavizou as críticas à Google, que chegou a acusar de ser “responsável pela maioria das coisas más que acontecem no mundo”, apontou o dedo a outro alvo e foi mais longe ao dizer que “não é justo dizer que a Google não compensa os criadores de forma generalizada”, porque mostrou-se disponível para pagar pelas notícias e outros conteúdos que eram obtidos gratuitamente. “Isso coloca-nos num caminho que poderá conduzir a um modelo de negócio da Internet muito mais saudável”, referiu.

Segundo Matthew Prince, a própria Cloudflare teve “um papel influente nessa mudança de posição”, porque leva “extremamente a sério o papel e a missão de ajudar a construir uma Internet melhor”. Enquanto a Google se foi tornando bom aluno, a empresa de Mark Zuckerberg destacou-se pela negativa.

“Achei o comportamento da Meta profundamente repugnante. Se vão obrigar a Atlantic, o New York Times e todos os outros [jornais] a aceitar isso [que se não paga pelas suas notícias] , então tornam-se simplesmente o novo vilão desta história. E nós também os poderemos bloquear”, ameaçou o líder da empresa de cibersegurança e performance de websites.

O modelo de negócio baseado em publicidade deu origem ao que se tornou uma economia da atenção. Prestamos atenção a conteúdos que provocam descargas de dopamina, o que é uma pena, ou que desencadeiam reações de pânico associadas ao cortisol. Acho que a Google foi quem iniciou esse modelo e a Meta levou-o a um nível ainda mais extremo. Matthew Prince Cofundador e CEO da Cloudflare

Em relação ao futuro da Internet, Matthew Prince considera que “estamos a afundar-nos cada vez mais neste buraco da economia da atenção”, portanto “é preciso entrarmos formas de recompensar a verdadeira criação de conhecimento e de inteligência, em vez de recompensar a indignação” que é criada através de posts online.

Agentes devem pagar e dizer “estou aqui”

A Cloudflare, que processa mais de 500 milhões de transações web por segundo, defende também um modelo de pagamento por utilização, em que as empresas têm de pagar por cada agente que entra nos sites (pay per crawl).

“Acho que, provavelmente, serão alguns micropagamentos ou algo do género, em que os agentes dizem mesmo Se eu vier recolher o teu conteúdo, vou compensá-lo por isso ou, pelo menos, vou dizer-te porque é que estou aqui para que possam ajudar-me a encontrar a resposta certa”, sugeriu o CEO.

Por exemplo, seria a solução para determinados erros de agentes autónomos de IA, que estão a tentar dar resposta a alguém que procura um restaurante, mas “o agente vasculha literalmente toda a Internet e depois volta e diz para ir ao McDonald’s”. “É simplesmente um desperdício enorme de recursos. É por isso que temos este problema das notícias e precisamos de encontrar uma forma de o acomodar”, concluiu Matthew Prince, perante uma audiência repleta no palco principal da Web Summit.