CEO do Le monde afirma que tráfego encaminhado por IA é 13 vezes superior que o Google

Segundo o gestor, o setor dos meios de comunicação social enfrenta dois desafios principais, nomeadamente a produção de notícias, que exige cada vez mais recursos, e a distribuição.

O presidente executivo (CEO) do grupo Le Monde, Louis Dreyfus, afirmou esta terça-feira que o tráfego encaminhado por agentes de inteligência artificial (IA) gera 13 vezes mais conversões em assinaturas do que o proveniente da pesquisa do Google.

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Num painel na Web Summit intitulado “AI: your new news editor?”, ao lado do presidente da Reuters, Paul Bascobert, e da editora executiva da Associated Press (AP), Julie Pace, o responsável do diário francês disse que esse tráfego converte também 26 vezes mais do que o do Facebook e 260 vezes mais do que o do Google Discover.

Dreyfus explicou que os leitores do Le Monde não se contentam com um resumo e procuram o jornalismo de reportagem aprofundado que o jornal produz, pelo que esse tráfego funciona como uma montra para as assinaturas.

“Isto dá-nos uma oportunidade fantástica de obter um fluxo adicional de novos assinantes“, afirmou.

Segundo o gestor, o setor dos meios de comunicação social enfrenta dois desafios principais, nomeadamente a produção de notícias, que exige cada vez mais recursos, e a distribuição, ou seja, a forma de chegar a um público mais vasto. Na distribuição, acrescentou, “são os agentes que estão a fazer isso“.

O CEO do Le Monde defendeu que os órgãos de comunicação social têm de estabelecer parcerias com as plataformas para garantir que são referenciados, que recebem pagamento e que essas plataformas lhes encaminham algum tráfego. “Portanto, dizer que a IA vai significar o fim do jornalismo, não me parece“, sustentou.

Louis Dreyfus considerou ainda que o setor não pode passar sem a IA e que se assiste à convergência de várias forças, entre as quais, sem dúvida, a IA.

O gestor, que classificou a IA como uma oportunidade, disse estar bastante otimista quanto à possibilidade de captar novos assinantes por esta via.