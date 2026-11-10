Chinesa Xpeng Aridge quer pôr carros a voar em 2028 e trazê-los para a Europa

“Trazer carros voadores da ficção científica para a realidade”. Foi desta forma que a tecnológica chinesa Xpeng Aridge, fabricante de veículos que voam, se apresentou na Web Summit em Lisboa e aspirou a que este cenário cinematográfico – que na sua fábrica em Cantão está a sair do papel e das longas-metragens – chegue às estradas (e aos céus) em vários países do mundo.

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A multinacional cantonesa está a produzir o “futuro” de que Paddy Cosgrave falou na segunda-feira a partir de cinco protótipos de teste, recebeu mais de 7.000 pré-encomendas e prevê avançar com as primeiras entregas até ao final deste ano. Quando atingir a capacidade máxima, a sua unidade de produção será capaz de fabricar cerca de dez mil unidades por ano.

A origem é a China, porém o destino quer-se europeu, segundo o Chief Financial Officer (CFO) da Xpeng Aridge, Michael Du. “Temos estado ativamente a explorar as oportunidades e os caminhos para entrar nos mercados europeus. Esperemos que possamos trazer os nossos carros voadores para clientes na Europa assim que possível”, disse o administrador financeiro da empresa de carros voadores, em conferência de imprensa em Lisboa.

Em causa está o facto de a Xpeng Aridge ter “consciência de que a aviação sempre foi global”. “Temos uma estratégia muito clara de que estamos a começar na China, arrancar com entregas para o Médio Oriente e a Sudeste Asiático, mas a Europa tem sido um mercado importante para nós”, referiu Michael Du, em declarações aos jornalistas a partir da Meo Arena.

“Prevemos avançar com entregas em larga escala em 2027. É por esse motivo que também estamos aqui na Web Summit, para mostrar o nosso produto, explorar a adesão e interagir com reguladores para os trazer. Se tudo correr bem talvez os consigamos pôr a voar em 2028”, disse o fundador e presidente da Xpeng Aridge, Deli Zhao, referindo-se ao continente asiático.

O primeiro produto a ser posto à venda será o Land Aircraft Carrier (porta-aviões terrestre), que se prepara para “em breve” ganhar o título de primeiro carro voador modular produzido em massa no mundo. Trata-se de uma espécie de nave terrestre (com rodas) com um módulo aéreo, cujos primeiros interessados são maioritariamente indivíduos e algumas empresas ligadas a serviços de emergência.

Preço vai “tornar-se mais competitivo”, como na Tesla

Para um efeito mais visual do que é este carro, ele inclui uma espécie de drone gigante no interior que se pode desmontar do veículo e começar a voar. A ideia é que este carro voador modular seja utilizado para fins pessoais de lazer e negócios, missões de resgate e outros cenários. O preço rondará os 300 mil dólares (cerca de 269 mil euros), embora a comissão executiva do braço de flying cars do grupo Xpeng anteveja que, à medida que o mercado evolua, o valor se torne “mais competitivo”, como aconteceu com a Tesla.

A marca asiática também está a desenvolver o A868, um modelo de longa distância para múltiplos passageiros (no máximo seis), cujo objetivo é competir com a norte-americana Uber, bem como com as companhias aéreas tradicionais nos voos comerciais. Neste segundo a previsão de entrada no mercado é apenas 2030. Quanto ao terceiro produto, será um verdadeiro carro-avião integrado, contudo “só estará pronto quando as regulações tecnológicas estiverem prontas”.



Será preciso tirar a carta, além de condução? Sim, é necessário uma licença de piloto de ultraleves, cujo requisito principal é 30 horas de voo. Segundo o CFO da Xpeng Aridge, a empresa está “em negociação com os reguladores [chineses] para encurtar o tempo que é necessário para tirar a licença” para guiar estes veículos, porque são “mais fáceis e seguros” do que as avionetes tradicionais.