Cinemas portugueses com subida de 60,8% de espectadores em outubro

No acumulado de 2026, os cinemas portugueses contaram 10,2 milhões de espectadores nos primeiros 10 meses do ano, mais 1,2 milhões do que no período homólogo do ano passado.

Os cinemas portugueses receberam mais de 929 mil espectadores em outubro, uma subida de 60,8% face ao mesmo mês de 2025, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

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Assim, no acumulado de 2026, os cinemas portugueses contaram 10,2 milhões de espectadores nos primeiros 10 meses do ano, mais 1,2 milhões do que no período homólogo do ano passado.

De acordo com os dados mensais do ICA, nas receitas registou-se uma subida de 67,3% em outubro, passando de 3,8 para 6,4 milhões de euros face ao homólogo de 2025.

Em termos de receitas, até outubro, os cinemas arrecadaram 71,3 milhões de euros, 23,4% acima dos valores de janeiro a outubro de 2025.

A lista de filmes mais vistos em outubro é liderada por “Verity”, de Michael Showalter, que contou com 255 mil espectadores e 1,8 milhões de euros de receitas.

O ‘top’ 5 de filmes mais vistos em outubro inclui ainda o português “Santo António — O Casamenteiro de Lisboa“, de Ruben Alves, que acumula 234 mil espectadores desde a estreia, em setembro, 82 mil dos quais em outubro.

A obra mais recente de Ruben Alves mantém-se no topo da lista dos filmes nacionais mais vistos de 2026, acima de “Playback”, de Sérgio Graciano, com 43 mil espectadores.

No ‘ranking’ global, o filme mais visto este ano em Portugal é “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, de Destin Daniel Cretton, que contou com quase 900 mil espectadores e acumulou 6,6 milhões de euros em receitas.