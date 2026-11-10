Cláudia Trabuco reforça Antas da Cunha Ecija

A Antas da Cunha Ecija integrou Cláudia Trabuco na qualidade de sócia. A advogada, que transita da biofarmacêutica Gilead Sciences, vai assumir a liderança da área de Life Sciences.

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“A dimensão internacional do percurso da Cláudia, aliada à sua vasta experiência em diversas áreas do setor farmacêutico, irá certamente contribuir para o reforço significativo da nossa capacidade de acompanhamento e de aconselhamento de clientes num mercado particularmente complexo, e potenciar a articulação desta área com outras áreas da sociedade“, refere o managing partner Fernando Antas da Cunha.

A advogada tem especialização nas áreas da concorrência, direito regulatório farmacêutico e da propriedade intelectual. Ao longo do seu percurso passou pela PLMJ, tendo ainda desempenhado funções de assessora do Conselho da Autoridade da Concorrência e de assessora jurídica no Ministério da Justiça.

“Este é um desafio que abraço com grande entusiasmo e um forte sentido de responsabilidade. Tentarei, com a minha experiência e know-how, criar valor estratégico para a sociedade, numa área que vive um período de profunda transformação, impulsionado por alterações legislativas, inovação tecnológica e novos modelos de organização do sistema de saúde”, afirma Cláudia Trabuco.