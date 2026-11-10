Da Tekever à Amazon. Empresas querem “ultrapassar burocracia” transatlântica no CEO Fórum

“Uma iniciativa que me entusiasma é o nosso novo CEO Fórum, que reunirá líderes empresariais americanos e portugueses para identificar oportunidades e eliminar barreiras ao investimento e ao comércio“, afirmou John Arrigo, embaixador dos Estados Unidos em Portugal, numa entrevista ao ECO em agosto, para dar um exemplo de como a sua experiência no mundo dos negócios pode ser útil na da diplomacia, carreira que estreou em setembro do ano passado.

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“Queremos aumentar o investimento nos Estados Unidos, queremos reduzir o défice comercial, sim, mas todas as nossas iniciativas funcionam nos dois sentidos e isso beneficia toda a gente – tem um efeito de trickle-down”, adiantou Arrigo. Passados três meses, a ambição do embaixador vai-se tornar realidade esta terça-feira, com a primeira Sessão Plenária do CEO Fórum em Lisboa.

O Fórum vai ser co-presidido por Arrigo e pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, com o apoio da AICEP e da Câmara de Comércio Americana em Portugal. Segundo comunicado da embaixada, o Fórum tem como objetivo ajudar a encontrar formas de desbloquear o investimento, facilitar o comércio e acelerar a inovação em indústrias estratégicas nos dois países.

No convite para o evento, a embaixada revelou que 17 empresas irão participar no Fórum. Nove são portuguesas: a petrolífera Galp, o grupo de engenharia e telecom Visabeira, as farmacêuticas Hovione, Bial e Bluepharma, a tech de saúde Sword Health, na aeronáutica e defesa a Tekever, a OGMA e a tecnológica Critical Software.

Do outro lado do Atlântico são oito, e todas gigantes: as tecnológicas Amazon Web Services, Microsoft e Google Cloud; na energia a GE Vernova, a empresa de infraestruturas de centros de dados Vertiv, as farmacêuticas Pfizer e Bristol Myers Squibb e, na aviação militar, a Lockheed Martin.

Rubio: “Transformar ligações em mais investimento”

A 8 de outubro numa curta visita a Lisboa, Marco Rubio, Secretário do Estado da administração Trump, destacou os investimentos que têm vindo a ser feitos pelos dois países. “No ano passado, investidores dos Estados Unidos investiram mais de 20 mil milhões de dólares em Portugal, enquanto empresas portuguesas investiram mais de 2 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, o que representa um valor significativo para um país com a dimensão de Portugal”, destacou em conferência de imprensa com o homólogo português, Paulo Rangel.

Para reforçar essas relações económicas e aumentar o investimento bilateral entre os dois países, Rubio sublinhou o CEO Fórum, “É um fórum que proporciona às empresas dos nossos dois países um mecanismo para ultrapassar a burocracia, eliminar todo o tipo de obstáculos burocráticos que existam e transformar as ligações que já existem em mais investimento, mais emprego e mais crescimento económico de ambos os lados do Atlântico”.

Na semana passada, John Arrigo detalhou o que pretende (e não pretende) com a iniciativa. “A última coisa de que precisamos é de mais uma reunião”, referiu, em comunicado. “Este Fórum visa reunir as pessoas certas: líderes empresariais preparados para investir, inovar e contratar, e responsáveis políticos capazes de reduzir a burocracia e eliminar obstáculos”.

“O objetivo é simples: transformar prioridades em ações”, concluiu.