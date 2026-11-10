Crise na Habitação

Deco propõe limite às rendas nas zonas de pressão num pacote de 18 medidas

  • Lusa
  • 8:03

Associação defende que Portugal trace como objetivo atingir 10% de habitação pública, cooperativa e sem fins lucrativos até 2036. Para o curto prazo sugere a criação de um Fundo de Garantia de Rendas.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor — Deco apresentou 18 medidas para ajudar a resolver a crise da habitação, seis das quais para o curto prazo, incluindo limitar temporariamente as rendas dos novos contratos nas zonas de pressão habitacional durante três anos.

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As propostas foram dadas a conhecer ao Governo, ao Parlamento e ao Presidente da República, António José Seguro, com o objetivo de “tornar a habitação mais justa, acessível e sustentável em Portugal”, visando “proteger quem já arrenda, aumentar a oferta a custos acessíveis e tornar as políticas públicas mais transparentes”, refere.

As medidas estão organizadas em três horizontes de execução: seis medidas a tomar no curto prazo (num período de até 12 meses), nove medidas a lançar no médio prazo (entre um e quatro anos) e três medidas a concretizar no longo prazo (entre cinco a dez anos).

Para o curto prazo, a Deco considera desejável limitar as rendas de forma temporária nas áreas onde a pressão habitacional é maior, para os novos contratos, “durante três anos e tendo a inflação como referência”. Propõe igualmente “reforçar as garantias nos contratos de arrendamento: cumprir os limites à caução e às rendas antecipadas, impedir contratos sucessivos que contornem as regras de renovação e atualização e clarificar o arrendamento transitório e de quartos”, defendendo que “antes de um despejo por falta de pagamento, deve haver notificação, prazo para regularizar e mediação gratuita obrigatória”.

Para o curto prazo sugere também a criação de um Fundo de Garantia de Rendas, “que pague ao senhorio até seis meses de rendas em atraso quando o arrendatário comprovadamente não consiga pagar”, podendo o arrendatário reembolsar o fundo posteriormente durante um período de até 36 meses e de acordo com o seu rendimento. Outra proposta passa por “reforçar os apoios aos arrendatários”, alargando o apoio extraordinário à renda “a quem tem uma taxa de esforço acima de 35%, com atribuição automática, e elevar a dedução das rendas no IRS para 1.000 euros a partir de 2027, com atualização anual à taxa de inflação“.

A associação recomenda ainda que seja publicado um relatório anual da habitação e que haja um painel público, por município, sobre a execução do 1.º Direito e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Deco sugere também que seja publicada a lista dos imóveis devolutos do Estado, “com o destino e o calendário da sua afetação a arrendamento acessível”, e que sejam revistos os incentivos fiscais, “substituindo os limiares nacionais únicos por critérios regionais”.

Para o médio prazo, recomenda designadamente que se reforce “a regulação e a fiscalização do arrendamento, com um estatuto do senhorio profissional sujeito às regras de proteção do consumidor, poderes sancionatórios para a fiscalização e a corresponsabilização das plataformas digitais”.

Também propõe “mobilizar as habitações privadas devolutas, com agravamento progressivo do IMI nas zonas de pressão e um programa público de subarrendamento, e regular o alojamento local e a procura de não residentes em função da capacidade de cada freguesia”.

A associação propõe igualmente “um Programa Nacional de Habitação para 2027-2031 e uma Lei de Programação da Habitação Acessível, para que a habitação pública e acessível represente 5% do parque habitacional em 2030” e que se fixem “prazos vinculativos para o licenciamento urbanístico”, sem reduzir exigências.

Para o horizonte de cinco a dez anos, defende que Portugal trace como objetivo “atingir 10% de habitação pública, cooperativa e sem fins lucrativos até 2036, com um fundo nacional rotativo alimentado pelas rendas do próprio parque”.

Uma segunda medida para este período passa por “uma política ativa de solos e de ordenamento do território, com bolsas municipais de terrenos, uso do direito de preferência e captação de parte das mais-valias do planeamento”. Por último, defende a criação de “um sistema estatístico permanente sobre a habitação e um acordo de regime a dez anos que garanta a continuidade das metas, do financiamento e das regras, independentemente dos ciclos políticos”.

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