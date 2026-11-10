Defined.ai anuncia expansão do marketplace de dados para treinar IA

A Defined.ai anunciou o lançamento de uma versão alargada do seu marketplace de dados para treino de inteligência artificial (IA), que reúne cerca de dez petabytes (equivalente a dez milhões de gigabytes) de informação e quase dois mil conjuntos de dados.

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A plataforma, apresentada por Daniela Braga durante a Web Summit, em Lisboa, pretende facilitar o acesso de empresas que desenvolvem modelos de IA a dados licenciados, anonimizados e recolhidos com consentimento.

“Hoje estamos a apresentar um marketplace completo, o maior do género”, afirmou a fundadora e CEO da tecnológica esta quarta-feira em conferência de imprensa, que recordou que a empresa lançou o conceito inicial em 2022. Em apenas três anos, esta área passou a representar 70% das receitas da Defined.ai, adiantou.

O catálogo disponibiliza diferentes formatos de informação, incluindo voz e áudio, texto multilinguagem, imagem, vídeo e dados multimodais. Abrange também conjuntos de dados especializados em áreas como saúde, inteligência artificial física, finanças, direito e indústria transformadora.

Uma das novidades é a integração de um assistente baseado num modelo de linguagem de grande dimensão (LLM), desenvolvido para ajudar os clientes a encontrar os dados de que necessitam. Através de linguagem natural, e em qualquer idioma, os utilizadores podem descrever aquilo que procuram e receber sugestões de conjuntos de dados correspondentes.

A plataforma disponibiliza ainda amostras para consulta e transferência, permitindo que os potenciais clientes avaliem a qualidade dos dados antes de avançarem para uma aquisição.

Nas duas primeiras semanas desde a abertura do marketplace, a Defined.ai registou 280 empresas a consultar o catálogo, 344 novos registos e 333 transferências de amostras, segundo os números apresentados por Daniela Braga. A CEO referiu também a existência de 108 pedidos adicionais, embora não tenha especificado a natureza dos mesmos.

“Temos cerca de dez petabytes de dados e quase dois mil conjuntos de dados, cada um com uma fonte identificada”, destacou.

Além do alargamento do Marketplace, a empresa anunciou um novo modelo de acesso, designado Strategic Access Program. O programa destina-se a empresas que desenvolvem, testam ou afinam modelos de inteligência artificial e permite consultar o catálogo completo sem terem de comprar individualmente cada conjunto de dados.

O acesso será disponibilizado através de duas modalidades: uma licença de investigação e uma licença comercial. A primeira custa 20% do preço da licença comercial e permite testar e treinar modelos antes de avançar para uma aquisição com fins comerciais.

“Por vezes, os clientes perguntam-se se vão comprar determinado conjunto de dados, mas se isso vai efetivamente melhorar o seu modelo”, explicou Daniela Braga. Com a licença de investigação, podem avaliar os resultados antes de assumirem um compromisso comercial.

A terceira novidade apresentada pela CEO é o Partner Acceleration Program, destinado a acelerar a integração de novos fornecedores de dados na plataforma. A iniciativa pretende atrair criadores de conteúdos, pequenas e médias empresas e grandes companhias que tenham informação própria que possa ser licenciada e comercializada.

A Defined.ai assegurará o processo de licenciamento, promoção e comercialização dos dados junto de empresas que desenvolvem modelos de inteligência artificial. Para integrar o marketplace, os parceiros passam por procedimentos de identificação e verificação empresarial, avaliação jurídica e controlos de cibersegurança.

“Queremos dar as boas-vindas a todos os que têm dados que consideram poder monetizar. Somos o vosso parceiro para licenciar os dados, mostrar o seu valor, promovê-los e colocá-los perante os clientes mais relevantes”, sublinhou a empreendedora.

A responsável voltou a sublinhar que a empresa não trabalha com informação recolhida através de web scraping e que todos os dados disponibilizados são remunerados aos respetivos titulares ou fornecedores.

“Trabalhamos com dados humanos privados, obtidos com consentimento, totalmente anonimizados e pagos”, afirmou Daniela Braga, defendendo que a empresa não utiliza dados gratuitos ou simplesmente disponíveis publicamente.

Procura por dados especializados cresce com avanço dos agentes de IA

A procura por dados para treinar modelos de inteligência artificial está a deslocar-se dos conteúdos genéricos para informação especializada, ligada a setores e atividades concretas. Daniela Braga identifica uma maior procura de dados nas áreas da saúde, finanças, recursos humanos e indústria transformadora, numa fase em que os modelos já desenvolveram capacidades mais generalistas de criação de conteúdos, escrita e raciocínio.

“Se não estiveres a pensar na próxima vaga, já estás obsoleto”, afirmou a responsável, defendendo que as necessidades do mercado estão a mudar rapidamente. Na área da saúde, a Defined.ai registou um aumento do interesse por dados como percursos de pacientes, exames laboratoriais, imagiologia e conversas entre médicos e doentes.

A procura por dados para treinar modelos de inteligência artificial está a deslocar-se dos conteúdos genéricos para informação especializada, ligada a setores e atividades concretas.

Outra área em crescimento é a inteligência artificial física, com empresas a procurarem dados que permitam treinar sistemas para executar tarefas no mundo real. A procura já não se limita a imagens captadas por câmaras colocadas na cabeça dos trabalhadores, abrangendo agora registos de pessoas a montar mobiliário, reparar automóveis ou realizar trabalhos elétricos, recorrendo também a sensores colocados nas mãos, no peito e noutras partes do corpo.