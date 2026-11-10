DomusVi impulsiona uma fase de crescimento em Espanha com o reforço da equipa de direção

A DomusVi anunciou que inicia uma fase de crescimento em Espanha, associada a um reforço da equipa de direção com três nomeações que respondem às prioridades da empresa: impulsionar um crescimento sólido, reforçar a posição da DomusVi como parceiro preferencial e de confiança das administrações públicas e continuar a melhorar a qualidade do atendimento prestado aos idosos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta aposta traduz-se na incorporação de dois novos membros no Comité de Direção: Carlos Parry, como diretor corporativo de Relações Institucionais, Comunicação e Fundação, e Rui Vaz Sousa, como diretor corporativo de Finanças.

Com a entrada de Carlos Parry, a DomusVi pretende reforçar o seu posicionamento como parceiro preferencial e de confiança das administrações públicas, contribuindo para construir a resposta necessária ao desafio demográfico em Espanha. Com a integração de Rui Vaz Sousa, a empresa pretende consolidar a sua posição financeira e reforçar as relações com as entidades financeiras para continuar a apostar no crescimento da DomusVi em Espanha, num momento em que a sociedade exige cuidados de maior qualidade.

Além disso, a área de Excelência é reforçada com a integração de Luis Tejedor López como diretor médico, com o duplo objetivo de continuar a garantir a melhor qualidade de cuidados e avançar na adoção de novos modelos de cuidados, mantendo o foco nos idosos, tanto nos seus domicílios como nos nossos centros residenciais.

Segundo informou, as nomeações inscrevem-se na nova etapa da DomusVi Espanha, liderada pela sua diretora executiva, Marilyne Mesiano, com o objetivo de responder aos desafios do setor com um foco: não só atender mais pessoas, mas fazê-lo cada vez melhor.

Esta nova etapa desenrola-se no âmbito do Next2030, o novo ciclo de desenvolvimento estratégico que estabelece as prioridades e as linhas de ação comuns a todo o Grupo e constitui o seu roteiro para os próximos anos. Neste contexto, a DomusVi Espanha irá trabalhar no desenvolvimento de uma versão adaptada à realidade do mercado espanhol. O objetivo é dar resposta aos desafios do setor e adaptar-se às necessidades dos idosos, garantindo cuidados de qualidade para que cada pessoa possa envelhecer com dignidade, autonomia e bem-estar.

A DomusVi integra Carlos Parry como Diretor Corporativo de Relações Institucionais, Comunicação e Fundação, à frente de uma nova direção subordinada à Diretora Executiva, Marilyne Mesiano, fazendo parte do Comité de Direção. A partir das suas novas funções, irá impulsionar uma nova estratégia de relações institucionais, orientada para reforçar a posição da DomusVi como parceiro preferencial e de confiança das administrações públicas, contribuindo para o crescimento de três linhas de negócio: centros residenciais, teleassistência e serviço de apoio ao domicílio.

Além disso, irá liderar a estratégia de Comunicação, com foco prioritário no posicionamento da empresa num modelo mais integrado, alinhado e estratégico. Licenciado em Direito e com um mestrado em Comunicação pela Universitat Oberta de Catalunya, conta com mais de 20 anos de experiência em comunicação, assuntos públicos e relações institucionais, tanto no setor público como no privado, em Espanha e em Bruxelas.

A nomeação de Rui Vaz Sousa reflete a aposta da empresa no desenvolvimento de talentos e na mobilidade interna. Com oito anos de experiência no Grupo, assume a nova função de diretor corporativo de Finanças, reportando diretamente a Marilyne Mesiano, diretora executiva da DomusVi Espanha.

A empresa explicou que «ele trará um profundo conhecimento do mercado e das equipas, bem como rigor, empenho e dedicação; elementos fundamentais para os projetos estratégicos da área financeira nesta nova etapa. O objetivo é impulsionar o crescimento do negócio, o reforço das relações com as entidades financeiras e a evolução dos processos e ferramentas da área, em estreita colaboração com as equipas operacionais». O seu cargo anterior na empresa foi o de Diretor Administrativo e Financeiro da DomusVi Portugal e é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e possui um MBA pela European University.

Por seu lado, Luis Tejedor López é licenciado em Medicina pela Universidade de Navarra e tem um interesse pela abordagem integral e transversal do doente idoso, crónico e complexo. É chefe do Serviço de Medicina Interna e Geriatria do Hospital Universitário Vithas Madrid Arturo Soria desde 2024.