“Enfrentamos um terceiro inverno de acesso ao capital”, diz CEO do Nasdaq Entrepreneurial Center

A CEO do Nasdaq Entrepreneurial Center, uma organização que conecta fundadores de empresas a investidores, considera que o investimento de capital de risco enfrenta um “inverno”, apesar de existirem mais oportunidades de financiamento de startups do que nunca.

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“Acho que há mais oportunidades do que nunca quando pensamos diferentes pipelines de ativos para captação de capital, que começou após o Covid-19, mas admito que estamos a enfrentar um terceiro inverno em termos de acesso a capital”, afirmou esta terça-feira Nicola Corzine, durante a Web Summit, em Lisboa. Segundo a empreendedora e investidora, 27 transações representaram um terço do capital investido no último trimestre.

Nicola Corzine defende que existem “várias soluções” para uma empresa escalar, mesmo que seja o financiamento por subsídios. “Acho que há muita metodologia na história do empreendedorismo. não é um problema único ou culpa de alguém, mas há uma abordagem one size fits all, mas a verdade é que as empresas bem-sucedidas não começaram com um cheque de 50 milhões da Andreessen Horowitz, por mais que queiramos”, referiu, fazendo referência à sociedade criada por Marc e Ben Horowitz, que é uma das mais proeminentes nos Estados Unidos.

A presidente executiva do Nasdaq Entrepreneurial Center, que é da Bay Area, elencou mercados emergentes de capital, nomeadamente a Alemanha, a Espanha e os Países Baixos. Na sua opinião, são países onde se vê um pensamento estratégico a dez anos e se “cultiva o talento para que não saiam para outras regiões”.

Quando aceitas o dinheiro de alguém a empresa deixa logo de ser um bocadinho tua. É muito difícil quando chegas a uma mesa e alguém te diz o que deves fazer à tua empresa Nicola Corzine CEO do Nasdaq Entrepreneurial Center

E quando um empresário está à procura capital, o que é que deve ter garantido antes de iniciar uma conversa com investidores? Manter a sua personalidade e ter a humildade de admitir quando não sabe alguma coisa. “O mais importante a saber é que as pessoas querem investir em ti. Os mercados vão mudar, os teus resultados financeiros vão estar errados, a concorrência vai aumentar, não terás dinheiro suficiente, mas o que não irá mudar é quem tu és e porque que estás a criar este negócio de forma diferente dos outros”, afirmou.

“Também tens de saber bem o que é que não sabes. É uma das peças mais importantes do puzzle”, acrescentou Nicola Corzine, no debate moderado por Caleb Silver, Chief Business Editor da Investopedia.

É por estes desafios que este centro foi criado há 12 anos, pela Fundação Nasdaq, com a ideia base de que “os empreendedores de todos os contextos devem ter os mesmos recursos”. “Não ficamos com equity. Não queremos ter todas as respostas, mas tentamos ouvir os empreendedores e perceber que barreiras enfrentam para fazer crescer o ecossistema, que é mais importante do que nunca”, esclareceu a CEO.

Questionada sobre a proposta do EU Inc, apresentada pela Comissão Europeia para permitir criar uma empresa em 48 horas que fica válida nos 27 países, Nicola Corzine disse apenas que “é muito difícil e caro navegar na regulação” europeia e, por enquanto, “é apenas uma proposta” de Bruxelas. “Vamos ver o que sairá dali”, disse.