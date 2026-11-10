Exército admite mobilizar meios de exercício de cheias para apoiar população

O Exército Português suspendeu o exercício operacional de preparação das cheias e coloca os meios humanos e equipamentos previstos à disposição das autoridades para responder a eventuais pedidos de apoio à população. O país já está a sofrer com os efeitos do Bruna, tendo o IPMA já agravado os avisos para amanhã e o Governo declarado o estado de alerta para quarta-feira devido à depressão Charles.

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“O Exército acaba de suspender o exercício operacional de preparação paras cheias face às alterações metereológicas e os meios ficam pré-posicionados na região de Coimbra para eventuais pedidos efetuados pelas autoridades competentes em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil”, adianta porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

Desde o início da semana que o Exército tinha deslocado para a região Centro um contingente de 250 militares, bem como observadores de 15 instituições, inclusive internacionais, para um exercício de preparação para as cheias, a decorrer até 13 de novembro, depois deste ano ter atuado, juntamente com outros ramos das Forças Armadas, no apoio às populações na sequência do comboio de tempestades.

“No âmbito da campanha de Inverno, o Exército Português tem disponíveis meios e capacidades de Apoio Militar de Emergência, destinados a apoiar as autoridades civis na resposta a situações de emergência, acidentes graves e catástrofes”, refere porta-voz do Exército ao ECO/eRadar.

O Posto de Comando Tático da Unidade de Apoio Militar de Emergência, o módulo de Comunicações e Sistemas de Informação 4G/5G, os módulos de alimentação de campanha (100 pessoas), os módulo de banhos e latrinas (100 pessoas), os módulo de alojamento (100 pessoas), os módulo de recuperação de viaturas, de transporte de carga e de pessoal, e também um pelotão de intervenção e dois destacamentos de engenharia são alguns dos meios previstos na campanha de inverno.

“Estes meios permitem reforçar a capacidade de resposta do Exército em situações de emergência, nomeadamente no apoio às populações, na intervenção de engenharia, nas comunicações, no transporte e no apoio logístico, em articulação com as entidades responsáveis pela proteção civil”, refere porta-voz do Exército.

Face aos alertas do IPMA, o Governo já declarou o estado de alerta para amanhã, entre 00h00 e as 23h59 de quarta-feira, o que implica o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, bem como a suspensão de todos os eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza.

Em paralelo, será reforçada a capacidade de resposta dos agentes de proteção civil, conforme o comandante da ANEPC, Mário Silvestre, revelou esta manhã em conferência de imprensa. As Equipas de Intervenção Permanente dos bombeiros, a GNR e a PSP vão elevar os respetivos níveis de prontidão, estando previsto o reforço de meios e a possibilidade de interrupção de licenças de férias, folgas e períodos de descanso.

Além disso, vão ser reforçadas as equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social, bem como mobilizadas em permanência as equipas de sapadores florestais.

(notícia atualizada às 12h56)