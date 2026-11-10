Falhas na fiscalização abrem brechas nas sanções europeias à Rússia, alerta TCE

A aplicação desigual das sanções comerciais contra a Rússia está a reduzir a eficácia da política europeia de pressão sobre Moscovo, alerta o Tribunal de Contas Europeu (TCE). Quatro anos após o início da invasão em larga escala da Ucrânia, os países da União Europeia (UE) continuam a fiscalizar as restrições de forma diferente, enquanto a falta de clareza de algumas regras e as falhas na partilha de informação abrem espaço para contornar as proibições.

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Num relatório divulgado esta terça-feira, os auditores concluem que, apesar dos esforços de Bruxelas para coordenar a aplicação das sanções, a fiscalização continua a depender sobretudo das autoridades aduaneiras nacionais, sem uma abordagem uniforme entre os 27 Estados-membros.

“As sanções comerciais da UE só terão o efeito desejado se todos os países se coordenarem e as aplicarem da mesma forma. A Comissão Europeia deu o corpo ao manifesto para criar um quadro que permita aplicar e coordenar as sanções, mas as regras são pouco claras e há falhas na fiscalização. Assim, as sanções perdem força e é mais fácil contorná-las”, explica Mihails Kozlovs, membro do TCE responsável pela auditoria, citado em comunicado.

Desde fevereiro de 2022, Bruxelas aprovou 21 pacotes de sanções contra a Rússia, procurando limitar o acesso de Moscovo a produtos e tecnologias estratégicos, em particular aqueles necessários ao desenvolvimento da indústria militar.

As restrições tiveram um impacto expressivo nas relações comerciais entre os dois blocos. Em 2021, antes da invasão da Ucrânia, o comércio de mercadorias entre a UE e a Rússia atingia 253 mil milhões de euros. Em 2025, o valor tinha recuado para 58 mil milhões, uma quebra superior a 75%.

A União Europeia passou, entretanto, de primeiro para terceiro maior parceiro comercial da Rússia, representando cerca de 10% das trocas de mercadorias do país em 2025.

Segundo as estimativas apresentadas pelo TCE, em julho de 2026 as restrições à exportação de mercadorias e tecnologias da UE para a Rússia tinham um impacto económico estimado em 49 mil milhões de euros, equivalente a 56% do valor das exportações europeias antes da guerra. Do lado das importações, o impacto estimado ascendia a 110 mil milhões de euros, ou 75% do valor anterior à invasão.

Os auditores reconhecem que as sanções conseguiram bloquear a exportação direta de mercadorias essenciais às Forças Armadas russas e a setores estratégicos da economia. Contudo, continuam a existir desvios comerciais através de países terceiros, apesar das medidas adotadas para impedir que os produtos europeus cheguem à Rússia por outras vias.

O TCE critica ainda a falta de critérios definidos por Bruxelas para avaliar os resultados das medidas. Sem indicadores que permitam perceber se as sanções estão a atingir os objetivos, a Comissão tem dificuldades em determinar a sua eficácia e identificar onde são necessárias novas medidas.

O relatório conclui que, apesar da dimensão inédita das medidas adotadas desde o início da guerra, a falta de coordenação entre os países continua a comprometer a capacidade da União Europeia para aplicar uma política de sanções eficaz.