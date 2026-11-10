Família Azevedo investe na restauração com compra das lojas Dez Prá Uma aos Travassos

A holding SC Investments, que opera nas áreas do fitness com as marcas Solinca e Element, e da hotelaria — com a insígnia Editory, que este verão comprou o Sapientia de Coimbra a André Sardet — decidiu diversificar a carteira de investimentos com a aquisição de uma “posição maioritária” na rede de lojas Dez Prá Uma, especializada em refeições prontas refrigeradas e congeladas.

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Com um total de 12 espaços em Lisboa (Amoreiras, Colombo, Alvalade, Campo de Ourique, Restelo, Benfica, Guerra Junqueiro, Telheiras), Estoril, Miraflores, Oeiras e Setúbal, além da plataforma online com entrega ao domicílio, o negócio fundado em setembro de 2003 conta atualmente com cerca de uma centena de funcionários.

A sociedade da família Azevedo (dona da Sonae, que detém os supermercados Continente) garante que a família Travassos “manter-se-á na gestão” –- atualmente está a cargo de João e Constança, filhos da fundadora Mafalda –-, apontando que esta operação vai “acelerar o crescimento e expandir as receitas” da empresa, com novas aberturas na Grande Lisboa e a entrada noutras regiões do país.

Segundo os dados oficiais mais recentes consultados pelo ECO, relativos a 2024, a sociedade lisboeta, constituída há 23 anos, registou vendas de 4,9 milhões de euros (31% acima do ano anterior), com uma margem líquida de 7,9%, e apresentou resultados líquidos de 385,3 mil euros nesse exercício.

“O Dez Prá Uma distingue-se pela qualidade e confiança de uma base de clientes fidelizada ao longo de mais de duas décadas. Queremos preservar essa identidade e combinar estas vantagens com a nossa capacidade financeira e de gestão para reforçar a operação, expandir a rede de lojas e levar a marca a mais clientes, acelerando o seu crescimento e a criação de valor a longo prazo”, explica o CEO da SC Investments, Hugo Canelas.

Há pouco mais de um ano, a holding que resultou da reorganização da Sonae Capital e que tem como acionista a Efanor, divulgou ter disponíveis 200 milhões de euros para fazer aquisições de pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, quer a 100%, quer com posições “significativas”, incluindo de setores onde está agora não estava presente.

Hugo Canelas sublinha agora, citado em comunicado, que a sociedade que já fechou mais de 30 transações em 17 anos de atividade investe em “setores com elevada atratividade e em empresas com vantagens competitivas claras, nas quais [acredita] poder acrescentar valor”.

E esta categoria de refeições prontas, acrescenta o gestor da SC Investments, “beneficia da procura por conveniência e da evolução dos hábitos de consumo, que abrem espaço a soluções de qualidade adaptadas ao dia-a-dia das famílias”.