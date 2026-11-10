FBI investiga caso extraconjugal do CEO da Nvidia com agente chinesa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou na segunda-feira que a polícia federal (FBI) está a investigar o caso extraconjugal do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com uma alegada agente do Governo chinês.

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O republicano realçou que não acredita que o executivo, que ajudou a desenvolver a inteligência artificial (IA), tenha motivos para se preocupar. “Sei que o FBI está a investigar isto em relação a outra coisa, e acho que ele vai ficar bem“, indicou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca.

A súbita revelação da infidelidade de Huang abalou a classe política e o setor tecnológico norte-americano, criando novas preocupações sobre se a China teve acesso aos chips de ponta concebidos pela Nvidia, que impulsionam o desenvolvimento da IA.

Trump sugeriu a medida extraordinária de se envolver diretamente numa investigação de contrainformação, um sinal da sua relação de amizade com Huang e das possíveis implicações geopolíticas.

“Falei com ele hoje para saber se estava bem. Ele disse que não fazia absolutamente nenhuma ideia de que a pessoa em questão era uma espiã“, sublinhou o chefe de Estado norte-americano.

Trump tem um encontro marcado para a próxima semana com o líder chinês Xi Jinping em Shenzhen, na China, durante a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), mas não se comprometeu a abordar o assunto com Xi. “Não, não acho. Quer dizer, talvez. Tenho a certeza de que o Presidente Xi me vai perguntar sobre isso. Conheço muito bem o Jensen. Acho que é um homem muito honrado”, referiu Trump.

Na segunda-feira, a China negou ter tentado incriminar Huang, afirmando que as alegações de espionagem eram infundadas e uma campanha difamatória contra Pequim.

Huang admitiu ter tido uma relação íntima com uma executiva, emitindo um pedido de desculpas à mulher e à empresa numa carta aberta publicada no site da Nvidia, sem revelar o nome da mulher envolvida.

A Nvidia anunciou no domingo que está a conduzir uma investigação independente sobre as notícias de que Huang era “alvo de uma operação de inteligência estrangeira”.

O jornal The New York Times noticiou que os serviços de informação norte-americanos concluíram que a mulher estava a recolher informações para Pequim.

A investigação sobre se o CEO da Nvidia foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira levanta questões sobre o futuro da empresa, que se tornou uma das mais valiosas do mundo ao fornecer tecnologia que impulsionou o boom da inteligência artificial. As ações da Nvidia perderam cerca de 11% do seu valor desde a passada quarta-feira.

Huang, famoso por usar um blusão de cabedal preto, tornou-se sinónimo da Nvidia desde que a cofundou, há mais de 30 anos. Tem um enorme apetite pelo risco, o que transformou uma empresa que fabricava chips para jogos na principal empresa de IA.

Com o caso extraconjugal de Huang e as investigações, a empresa enfrenta incertezas sobre um possível sucessor e o escrutínio dos membros do Congresso sobre questões de segurança nacional.