FC Porto SAD sobe emissão obrigacionista para 70 milhões com crescente procura dos investidores

A FC Porto SAD vai colocar no mercado até 70 milhões de euros em obrigações, mais 30 milhões do que os 40 milhões com que arrancou a operação a 2 de novembro. A decisão de aumentar em 75% o montante do empréstimo obrigacionista consta de um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e é justificada pela sociedade com a procura registada junto dos investidores.

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O desfecho tinha sido antecipado por José Pedro Pereira da Costa em entrevista ao ECO no dia em que arrancou a subscrição, com o administrador financeiro da SAD azul e branco a assumir que os 40 milhões anunciados eram o ponto de partida da operação.

“O objetivo é fazermos os 55 milhões”, afirmou o gestor, acrescentando que a decisão ficaria dependente da informação diária sobre subscrições e trocas recebida nos primeiros dias da oferta. O prospeto dava à SAD margem para mexer no valor até esta terça-feira, 10 de novembro, através de uma adenda aprovada pelo regulador.

O montante agora fixado fica cera de 27% acima do saldo-vivo das obrigações FC Porto SAD 2023-2026, que pagam um juro de 6,25% e vencem a 7 de dezembro. Os detentores desses títulos podem trocá-los pelos novos, à razão de um por um, e recebem ainda 0,15625 euros de juros corridos por obrigação, antes de impostos e comissões.

As novas obrigações pagam um juro base de 5,25% ao ano, num prazo de quatro anos e um mês, com reembolso a 18 de dezembro de 2030.

Há três anos, a SAD seguiu o mesmo percurso com essa emissão, que começou nos 40 milhões e acabou nos 55 milhões, colocados junto de 3.758 investidores.

As novas obrigações pagam um juro base de 5,25% ao ano, num prazo de quatro anos e um mês, com reembolso a 18 de dezembro de 2030. A taxa sobe 0,15 pontos percentuais por cada apuramento para a Liga dos Campeões e 0,10 pontos por cada título de campeão nacional nas épocas de 2026/27 a 2028/29, até um máximo de 6%.

A subscrição decorre até às 15h00 de sexta-feira, 13 de novembro, com um investimento mínimo de 2.500 euros (500 obrigações), e a emissão está marcada para 18 de novembro.