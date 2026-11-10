Desporto

FC Porto SAD sobe emissão obrigacionista para 70 milhões com crescente procura dos investidores

A SAD portista aumentou em 75% o montante das obrigações 2026-2030, que estão em subscrição até sexta-feira. O CFO já tinha admitido ao ECO que os 40 milhões inicias eram só o ponto de partida.

A FC Porto SAD vai colocar no mercado até 70 milhões de euros em obrigações, mais 30 milhões do que os 40 milhões com que arrancou a operação a 2 de novembro. A decisão de aumentar em 75% o montante do empréstimo obrigacionista consta de um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e é justificada pela sociedade com a procura registada junto dos investidores.

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O desfecho tinha sido antecipado por José Pedro Pereira da Costa em entrevista ao ECO no dia em que arrancou a subscrição, com o administrador financeiro da SAD azul e branco a assumir que os 40 milhões anunciados eram o ponto de partida da operação.

“O objetivo é fazermos os 55 milhões”, afirmou o gestor, acrescentando que a decisão ficaria dependente da informação diária sobre subscrições e trocas recebida nos primeiros dias da oferta. O prospeto dava à SAD margem para mexer no valor até esta terça-feira, 10 de novembro, através de uma adenda aprovada pelo regulador.

O montante agora fixado fica cera de 27% acima do saldo-vivo das obrigações FC Porto SAD 2023-2026, que pagam um juro de 6,25% e vencem a 7 de dezembro. Os detentores desses títulos podem trocá-los pelos novos, à razão de um por um, e recebem ainda 0,15625 euros de juros corridos por obrigação, antes de impostos e comissões.

As novas obrigações pagam um juro base de 5,25% ao ano, num prazo de quatro anos e um mês, com reembolso a 18 de dezembro de 2030.

Há três anos, a SAD seguiu o mesmo percurso com essa emissão, que começou nos 40 milhões e acabou nos 55 milhões, colocados junto de 3.758 investidores.

As novas obrigações pagam um juro base de 5,25% ao ano, num prazo de quatro anos e um mês, com reembolso a 18 de dezembro de 2030. A taxa sobe 0,15 pontos percentuais por cada apuramento para a Liga dos Campeões e 0,10 pontos por cada título de campeão nacional nas épocas de 2026/27 a 2028/29, até um máximo de 6%.

A subscrição decorre até às 15h00 de sexta-feira, 13 de novembro, com um investimento mínimo de 2.500 euros (500 obrigações), e a emissão está marcada para 18 de novembro.

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Entrevista

“Acreditamos que esta emissão obrigacionista vai ser um sucesso”premium

Luís Leitão,

José Pedro Pereira da Costa, CFO da FC Porto SAD, quer ir além dos 40 milhões anunciados na operação que está a decorrer. A meta são 55 milhões para pagar a totalidade da dívida que vence em dezembro.