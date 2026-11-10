Depressão Charles

Fidelidade ativa plano de emergência e já mobilizou peritos

A seguradora vai mobilizar meios adicionais de peritagem para responder aos danos provocados pela tempestade Charles. Um site e um número de telefone de apoio estão a funcionar.

A Fidelidade vai mobilizar meios adicionais de peritagem para responder aos danos provocados pela tempestade Charles, que deverá atingir Portugal esta quarta-feira, 11 de novembro, com avisos meteorológicos de nível vermelho. A seguradora ativou preventivamente o seu plano de emergência e prepara o reforço da capacidade de avaliação dos sinistros nas regiões potencialmente mais afetadas, com particular destaque para a intervenção no terreno da empresa de peritagens GEP.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Uma das medidas previstas é a mobilização da unidade móvel de emergência da GEP, que permitirá reforçar a presença operacional junto dos locais afetados e prestar apoio direto na avaliação dos prejuízos. O objetivo é acelerar a identificação e quantificação dos danos, facilitando os processos de regularização das indemnizações aos segurados.

A operação inclui também o reforço dos meios de atendimento e assistência, bem como a mobilização da rede nacional de mediadores, que deverá assegurar o acompanhamento dos clientes e apoiar a participação dos sinistros. Para este efeito, a Fidelidade disponibilizou uma linha de emergência, através do número 214 238 440, em funcionamento 24 horas por dia, recomendando a sua utilização para comunicar ocorrências relacionadas com a tempestade.

A seguradora disponibilizou ainda um conjunto de recomendações de prevenção e segurança, assim como orientações sobre os procedimentos a adotar em caso de sinistro, através da página fidelidade.pt/tempestades. A companhia afirma que continuará a acompanhar a evolução meteorológica e a ajustar os recursos disponíveis em função dos impactos registados, tendo como prioridade a assistência aos clientes e a regularização célere e rigorosa dos danos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fidelidade ativa plano de emergência e já mobilizou peritos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Cinemas com subida de 60,8% de espectadores em outubro

Lusa,

No acumulado de 2026, os cinemas portugueses contaram 10,2 milhões de espectadores nos primeiros 10 meses do ano, mais 1,2 milhões do que no período homólogo do ano passado.