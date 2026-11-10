Fidelidade ativa plano de emergência e já mobilizou peritos

A Fidelidade vai mobilizar meios adicionais de peritagem para responder aos danos provocados pela tempestade Charles, que deverá atingir Portugal esta quarta-feira, 11 de novembro, com avisos meteorológicos de nível vermelho. A seguradora ativou preventivamente o seu plano de emergência e prepara o reforço da capacidade de avaliação dos sinistros nas regiões potencialmente mais afetadas, com particular destaque para a intervenção no terreno da empresa de peritagens GEP.

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Uma das medidas previstas é a mobilização da unidade móvel de emergência da GEP, que permitirá reforçar a presença operacional junto dos locais afetados e prestar apoio direto na avaliação dos prejuízos. O objetivo é acelerar a identificação e quantificação dos danos, facilitando os processos de regularização das indemnizações aos segurados.

A operação inclui também o reforço dos meios de atendimento e assistência, bem como a mobilização da rede nacional de mediadores, que deverá assegurar o acompanhamento dos clientes e apoiar a participação dos sinistros. Para este efeito, a Fidelidade disponibilizou uma linha de emergência, através do número 214 238 440, em funcionamento 24 horas por dia, recomendando a sua utilização para comunicar ocorrências relacionadas com a tempestade.

A seguradora disponibilizou ainda um conjunto de recomendações de prevenção e segurança, assim como orientações sobre os procedimentos a adotar em caso de sinistro, através da página fidelidade.pt/tempestades. A companhia afirma que continuará a acompanhar a evolução meteorológica e a ajustar os recursos disponíveis em função dos impactos registados, tendo como prioridade a assistência aos clientes e a regularização célere e rigorosa dos danos.