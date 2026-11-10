Financial Times transforma resultados eleitorais nos EUA em outdoors

Esta não é a primeira vez que o jornal adota esta resposta rápida à atualidade em outdoors. O Orçamento do Estado britânico foi também mote para a peça criativa.

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O jornal britânico Financial Times (FT) aproxima a publicidade de exterior do ritmo da redação nas mais recentes vagas da sua campanha global “For The Why”. Logo a seguir às eleições intercalares, que deram a vitória aos democratas no Congresso, o FT levou os resultados para outdoors em Nova Iorque e Washington, D.C., segundo a Ad Age.

A primeira peça criativa centra-se nos custos de vida e a segunda na influência dos eleitores da Região Centro-Oeste dos Estados Unidos da América. Ambas utilizaram o formato de pergunta-resposta, adotado como linha de comunicação no início deste ano.

“As eleições intercalares nos EUA são um momento em que as pessoas querem perceber de que forma as decisões tomadas nas urnas afetam a economia global, as empresas, os mercados e, por consequência, elas próprias”, explica Chris Storey, responsável de estratégia criativa do Financial Times.

Esta não é a primeira vez que o jornal adota esta resposta rápida à atualidade em outdoors. O Orçamento do Estado britânico foi também tornado em peça criativa, com outdoors a surgirem poucas horas depois da proposta ser apresentada no Parlamento britânico. Os anúncios apareceram nos distritos financeiros de Londres, como Canary Wharf e Bank, explica o Little Black Book.

No caso do Orçamento do Estado, Chris Storey aponta que “é um momento em que as pessoas procuram mais do que os títulos”. “Querem perceber as decisões que estão a ser tomadas e o que significam para a economia, para as empresas e para as famílias. ‘For the Why’ assenta nessa necessidade de compreensão mais profunda, e esta nova peça criativa dá vida a essa ideia de forma oportuna e diferenciadora”, justifica.

A campanha “For The Why” arrancou a 7 de janeiro deste ano, nos mercados do Reino Unido, EUA, EMEA e Ásia-Pacífico. Foi a primeira campanha assinada pela agência criativa britânica New Commercial Arts, após conquistar a conta em outubro do ano passado.