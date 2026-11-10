Financiamento e fósseis. Duas ‘F-words’ que vão marcar a discussão na COP31

A 31.ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o Clima, a COP31, tem o pontapé de partida esta segunda-feira. Ao longo das próximas duas semanas, 197 Estados e a União Europeia vão reunir-se em Antália, na Turquia, para procurar consensos que permitam avanços na área do clima. Esperam-se novos passos no “adeus” aos combustíveis fósseis e na eletrificação, assim como uma maior definição quanto às fontes e à entrega do financiamento climático.

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A palavra de ordem volta a ser “execução”, um “disco pedido” comum mas que mantém um mau ritmo. Nesta COP, “mais do que de anúncios”, pede-se “maior clareza sobre quem faz o quê, com que recursos e em que prazos”, resume Jorge Cristino, partner da Get2C, consultora que marca presença nesta cimeira há 15 anos e que também estará em Antália.

“A principal questão que Antália terá de responder é se existe vontade política para transformar compromissos em resultados”, reforça a associação ambientalista Zero. Para a sócia da Systemic Sphere, Angela Lucas, que também tem sido presença regular, “a credibilidade desta COP dependerá da capacidade de aproximar a diplomacia da economia real“.

Apesar do apelo à ação, as expectativas em relação à cimeira chegam num tom mais recuado. A Get2C descreve-as como “moderadas”, a Systemic como “prudentes” e a Zero sublinha que têm de ser “realistas”.

Geopolítica, interesses nos fósseis e orçamentos curtos causam entraves

“O caminho já feito até aqui” é o que deixa Jorge Cristino mais otimista em relação a esta COP, pois considera que houve uma grande evolução nos últimos anos. “Isso é inegável.” Refere-se à expansão das energias renováveis e a experiência acumulada na redução de emissões, que “mostram que é possível acelerar”, sendo apenas uma questão de escala e de assegurar que o progresso chega a mais países.

Para Angela Lucas, a competitividade das tecnologias renováveis, o investimento em redes e armazenamento e a ligação entre descarbonização, segurança energética e resiliência são boas razões para acreditar num bom desfecho para a COP. É que agora “a lógica económica favorece a transição”, já que reduzir a dependência dos fósseis pode responder a objetivos climáticos e económicos.

Divisões geopolíticas, os desacordos sobre responsabilidades financeiras e a dificuldade em avançar explicitamente na transição para fora dos combustíveis fósseis podem voltar a limitar a ambição da COP. Jorge Cristino Partner da consultora Get2C

Do outro lado da moeda, Cristino preocupa-se sobretudo com a “distância entre a urgência climática e a capacidade de compromisso político”. “Divisões geopolíticas, os desacordos sobre responsabilidades financeiras e a dificuldade em avançar explicitamente na transição para fora dos combustíveis fósseis podem voltar a limitar a ambição da COP”, afere.

A resistência à mudança por parte da administração dos Estados Unidos — que saiu do acordo de Paris e estará ausente da cimeira — e os interesses ligados aos combustíveis fósseis, assim como o populismo e a politização do tema do clima, dificultam os avanços, acrescenta Angela Lucas. Ao mesmo tempo, destaca como entrave a pressão corrente sobre os orçamentos públicos.

A sócia da Systemic Sphere e consultora no Advisor no Centro para Liderança e Negócios Sustentáveis da Católica aponta que, nas negociações, deverão destacar-se os temas de execução das contribuições climáticas nacionais — as NDC —, o financiamento, a adaptação e a operacionalização do mecanismo de transição justa. “Os principais bloqueios deverão surgir precisamente em torno dos combustíveis fósseis e do financiamento climático”, identifica a Zero.

Financiamento esbarra no quem e quando

Uma das vertentes que exige mais concretude e que deverá ser mais difícil de criar consensos é o financiamento.

Tem-se vindo a percorrer um caminho nos últimos anos. Na COP29, as partes acordaram mobilizar pelo menos 300 mil milhões de dólares por ano de fundos públicos até 2035, para apoiar os países em desenvolvimento em matérias relacionadas com o clima. Além disso, os países apelaram a que fossem angariados 1,3 biliões por ano de todas as fontes – incluindo também o financiamento privado.

Na COP30, um dos avanços conseguidos foi determinar que o financiamento para a adaptação, que está incluído no bolo dos 300 milhões, triplicasse até 2035. Contudo, não ficou definido o ano de base nem consta nenhum valor do acordo. A leitura mais comum, indica a Get2C, é que 120 mil milhões de dólares por ano deverão ser dedicados a este fim, o triplo dos 40 mil milhões de euros definidos como meta, na COP de Glasgow, para 2025. O mais recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente estima necessidades anuais de cerca de 305 mil milhões de dólares nos países em desenvolvimento, até 2035, “evidenciando a dimensão do desafio”, realça Jorge Cristino.

“No financiamento, importa não apenas anunciar montantes, mas definir uma trajetória plurianual verificável” e fazê-lo com um maior recurso a subvenções, evitando agravar a dívida dos países mais vulneráveis, defende a Zero.

“No financiamento, a pergunta continua a ser quem financia, quanto, como e quando”, atesta Angela Lucas, pelo que entende que é necessário assegurar a previsibilidade e acessibilidade dos fundos “prometidos”. A responsabilidade pública está sobretudo na adaptação, que não gera retorno comercial direto, defende.

No financiamento, a pergunta continua a ser quem financia, quanto, como e quando. Angela Lucas Sócia da Systemic Sphere e consultora no Advisor no Centro para Liderança e Negócios Sustentáveis da Católica

A maioria dos países desenvolvidos, incluindo a União Europeia, continua sem apresentar planos plurianuais que demonstrem como pretende cumprir os compromissos assumidos em Baku e em Belém. E a questão fraturante mantém-se: os países em desenvolvimento querem pôr o ónus do financiamento climático nos países desenvolvidos, enquanto a União Europeia, Noruega e Canadá querem que seja incluído também o financiamento privado e que outros países contribuam, como a China.

Nesta COP, os Estados insulares, de pequena dimensão e muito vulneráveis às alterações climáticas, ganharam algum protagonismo. A pré-COP, uma espécie de reunião preparatória para a verdadeira cimeira, realizou-se nas ilhas Fiji. Este envolvimento “reforça a atenção à proteção dos oceanos e ao acesso ao financiamento pelos países mais vulneráveis”, afirma Lucas. A Austrália, como uma vez que divide a presidência com a Turquia e tem uma proximidade maior a estes Estados, ajuda na visibilidade.

“À medida que os países mais desenvolvidos experienciam, cada vez mais, fenómenos climáticos extremos, mais espaço haverá para se falar e apostar na adaptação às alterações climáticas de uma forma mais transversal e global”, acredita, contudo, Angela Lucas. Por fim, a sócia da Systemic Sphere sublinha a necessidade de que sejam criados mecanismos de acompanhamento que permitam verificar resultados.

Fim dos fósseis ainda em discussão. Eletrificação ganha protagonismo

Seja qual for o assunto debatido na COP, o tema aglutinador é a necessidade de descarbonização, de forma a evitar consequências mais gravosas decorrentes das alterações climáticas. O último relatório de emissões das Nações Unidas indica que as emissões globais teriam de diminuir cerca de 45% até 2035, face a 2025 para limitar ao mínimo a ultrapassagem dos 1,5 °C acordados em Paris. Com as políticas atualmente em vigor, o mundo poderá atingir cerca de 2,8 °C de aquecimento até 2100 e, mesmo com o cumprimento integral dos compromissos nacionais, a projeção é de 2,6 °C.

Um instrumento que guia esse caminho são os planos climáticos nacionais, conhecidos pela sigla NDC. Jorge Cristino sublinha a necessidade de os traduzir “em programas de investimento, com responsabilidades, calendários e acompanhamento dos resultados, apoiando as empresas, os municípios e os cidadãos mais vulneráveis e expostos”. O segundo Balanço Global (GST-2) começa na COP31 e termina em 2028: avaliará os progressos coletivos e informará a próxima ronda de planos.

Antália tem de começar a responder à questão de quando [haverá um fim para os combustíveis fósseis] Zero Associação ambientalista

Neste âmbito, a presidência turca da COP colocou na agenda uma proposta de que a eletricidade passe a representar 35% do consumo final de energia em 2035, sendo esta uma iniciativa paralela à que está a ser negociada pelos países. A Zero vê esta iniciativa como complementar ao esforço de abandonar gradualmente o uso de combustíveis fósseis, o que, embora não seja para já um dos pontos específicos da agenda formal, tem estado muito presente na discussão e sido igualmente alvo de esforços paralelos.

A COP30 ficou marcada pelo surgimento de um grupo de países, liderados pela Colômbia e Países Baixos, que fizeram pressão para que o acordo final que resulta da cimeira referisse a intenção de eliminar os combustíveis fósseis – uma ambição que tinha saído frustrada da cimeira anterior. A pressão não resultou: o texto final não conteve essa referência.

Contudo, ficou acordado que este esforço coletivo continuaria num processo paralelo. Em abril, 57 países, incluindo Portugal e a União Europeia, reuniram-se em Santa Marta, na Colômbia, para discutir como concretizar a transição para além dos combustíveis fósseis. Angela Lucas entende que na COP31 deve delinear-se um “percurso concreto” para este fim.

“Antália tem de começar a responder à questão de quando”, defende a Zero, embora não espere que a conferência estabeleça datas para o fim do carvão, do petróleo e do gás. “Isso não significa, contudo, que a COP31 não possa alcançar avanços importantes”, ressalva a associação.

A Zero considera que a COP31 deverá incentivar todos os países a apresentarem roteiros nacionais para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, compatíveis com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C e abrangendo tanto a produção como o consumo, com os países desenvolvidos a assumirem a dianteira. Vê ainda como fundamental travar novas explorações de combustíveis fósseis e eliminar os subsídios a estes recursos; por fim, ainda neste capítulo, garantir financiamento aos países em desenvolvimento cujas economias dependem das receitas provenientes da sua exploração.