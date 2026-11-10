Forças Armadas em “estado de prontidão” à espera de Charles

As Forças Armadas estão em “estado de prontidão” para apoiar as populações caso sejam solicitadas pela Proteção Civil, num momento em que, na quarta-feira, Portugal entra em estado de alerta à espera da passagem da depressão Charles.

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“As Forças Armadas encontram-se em estado de prontidão para responder às solicitações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), podendo reforçar o seu empenhamento e mobilizar os meios humanos e materiais necessários, em função da evolução da situação e das necessidades identificadas”, adianta porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ao ECO/eRadar.

“A atenção está particularmente direcionada para as áreas sob alerta vermelho, sem prejuízo da possibilidade de intervenção em qualquer outra região do território nacional, caso venha a ser solicitado apoio”, acrescenta. “Até ao momento, foram solicitadas equipas em prontidão para eventual apoio em ações de drenagem de águas e desobstrução de vias“, refere ainda.

“As Forças Armadas asseguram a ligação à ANEPC através de elementos de ligação designados por distrito, garantindo uma articulação permanente e uma resposta coordenada às necessidades identificadas”, refere.

“Para além destas ações, as Forças Armadas dispõem ainda de capacidade para prestar apoio em áreas como o alojamento, o transporte de pessoas por via marítima, terrestre e aérea, a cedência de módulos de comunicações e o reconhecimento de áreas afetadas, recorrendo a meios aéreos e a capacidades de observação por satélite“, detalha ainda o porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Durante o comboio de tempestades que atingiu o país no início do ano, a Força Aérea, a partir do Centro de Operações Espaciais em Monsanto, monitorizou através de satélites a evolução das condições meteorológicas, informação partilhada com a Proteção Civil, tendo envolvido igualmente meios aéreos.

O Exército Português, que mobilizou igualmente militares e equipamentos para acudir aos efeitos do Kristin, na sequência da situação meteorológica que se vive no país, suspendeu o exercício operacional para preparação para cheias, a decorrer desde o passado dia 9 até 13 de novembro na zona de Coimbra, tendo colocado os meios humanos e equipamentos pré-posicionados na região para responder a eventuais solicitações das autoridades.