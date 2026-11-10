França admite adotar medidas proporcionais contra o Irão em resposta a ciberataques

A França, que responsabilizou o Irão pelos ciberataques de grande escala que atingiram centenas de frigoríficos ligados em supermercados em outubro, não descarta adotar medidas proporcionais na resposta contra Teerão, disse esta terça-feira o chefe da diplomacia, Jean-Noel Barrot. O Governo de Paris além de ter convocado o embaixador do Irão já defendeu a implementação de sanções contra Teerão.

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Mesmo assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu esta terça-feira ao canal FranceinfoTV que vão ser adotadas todas as medidas, incluindo “aquelas que não vão ser divulgadas publicamente”, mas que são consideradas proporcionais e necessárias para dissuadir novos ataques e punir os autores.

“A doutrina francesa da ciberdefesa abre uma série de possibilidades para que as autoridades tomem medidas”, insistiu frisando que os detalhes da resposta podem não ser revelados. Segundo Barrot, o objetivo é dissuadir aqueles que possam ter a ideia de repetir as ações, no Irão ou em qualquer outro lugar.

Por outro lado, o ministro disse que ainda está a ser investigada a eventual responsabilidade do Irão em ciberataques que atingiram em concreto um prestador de serviços de refrigeração do Établissement Français du Sang (órgão responsável pela recolha e distribuição de sangue em França), o banco francês Crédit Mutuel Arkéa e a Direção de Finanças Públicas.

Na segunda-feira, a França atribuiu oficialmente a responsabilidade por um ciberataque a uma unidade cibernética ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária da República Islâmica.

O ataque, ocorrido na noite de 11 para 12 de outubro, teve como alvo sistemas de controlo de refrigeração em cerca de 700 unidades de grandes cadeias de retalho em França.

O Ministério Público de Paris requereu a emissão de mandados de detenção internacionais contra dois responsáveis por esta unidade, denominada Shahid Kaveh.