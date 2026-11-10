Fundação Jiménez Díaz aposta na prevenção, nos dados e na IA para gerar mais valor para o doente e melhorar os cuidados prestados

Liderar a transformação do sistema de saúde para antecipar a doença, prevenir complicações e gerar mais valor para o doente, utilizando os dados e a inteligência artificial como ferramentas ao serviço das pessoas. Estes são os pilares do futuro da saúde em que aposta o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz.

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«Para a nossa instituição, a prevenção, a medicina baseada no valor e a IA não são estratégias independentes, mas sim complementares, para impulsionar a transição de um sistema de saúde que reage aos acontecimentos para outro que se antecipa a eles. Assim, a primeira indica-nos quando devemos intervir — o mais cedo possível —; enquanto a segunda nos indica o que é importante — os resultados que realmente importam para os doentes —, e a tecnologia digital proporciona-nos, cada vez mais, a capacidade de o fazer em grande escala», explicou o Dr. Arcos nesta edição do fórum que, sob o título «From crisis to resilience: Innovating for health», analisou como os sistemas e as sociedades devem preparar-se para a saúde do século XXI.

Mais concretamente, na perspetiva da Fundação Jiménez Díaz, prevenir não significa apenas evitar o aparecimento de uma doença, mas também a deterioração clínica, as complicações, as infeções, a toxicidade dos tratamentos, a perda de funcionalidade, as admissões evitáveis e a utilização desnecessária dos recursos de saúde.

Um desafio que reforça o modelo de prestação de cuidados do hospital e a sua orientação para os resultados, e no qual a Medicina baseada no valor adquire uma enorme relevância, representando ainda um claro incentivo num centro que atende mais de meio milhão de madrilenos do sistema de saúde público.

Não é por acaso que «já podemos observar resultados mensuráveis neste sentido», afirmou o Dr. Arcos, apresentando evidências concretas da aplicação prática desta estratégia: na Oncologia, com o projeto Hospital de Dia Oncológico Personalizado (HOPE), que reduziu as admissões hospitalares relacionadas com toxicidades graves dos tratamentos contra o cancro; na segurança do doente, graças ao Argos, o Centro de Controlo e Prevenção de Infecções Relacionadas com os Cuidados de Saúde (IRAS), com o qual, utilizando IA e diferentes tipos de tecnologias relacionadas com a análise de dados, reduzimos em cerca de 40 por cento as infecções relacionadas com os cuidados de saúde (IRAS) nos últimos anos; e através do Programa do Doente Frágil, onde a identificação precoce e a gestão proativa desta população reduziram o tempo de internamento, a perda de funcionalidade durante o mesmo e a mortalidade neste grupo».

Neste contexto, em que o valor da prevenção se mede em termos como o número de infeções que não chegam a ocorrer ou de internamentos que se revelam desnecessários, é também altura de deixar de a confundir com a mera quantificação da atividade de cuidados de saúde e passar de contabilizar consultas, internamentos ou procedimentos cirúrgicos, entre outros itens, para medir, de facto, os resultados.

Para tal, o diretor da Fundação Jiménez Díaz propôs três níveis de indicadores: os resultados clínicos — mortalidade, complicações, infeções, readmissões, toxicidade grave, deterioração funcional, resultados dos cuidados de saúde, etc. —; os resultados em saúde e a experiência relatados pelos doentes — os chamados PROMs e PREMs —; e a utilização responsável e eficiente dos recursos de saúde, reduzindo tudo o que não acrescente valor — consultas e internamentos evitáveis, duplicação de exames, consultas de acompanhamento redundantes…

E é precisamente na abordagem da enorme complexidade que implica a medição destes aspetos num elevado volume de doentes que a utilização da tecnologia digital, da IA e dos dados adquire um potencial extraordinário, ao ajudar a identificar precocemente riscos e padrões, eliminar tarefas administrativas e facilitar que os profissionais se antecipem ao problema.

IA

Outro exemplo de aplicação da IA, neste caso nas consultas, é o Scribe, um sistema que escuta de forma segura a conversa clínica e gera uma proposta de relatório que o médico revê, corrige quando necessário e valida, permitindo-lhe concentrar o seu tempo no doente, em vez de no ecrã do computador.

«Esta ferramenta, que já foi utilizada em mais de dez milhões de consultas em todos os hospitais da Quirónsalud e em cerca de um milhão só na Fundação Jiménez Díaz, melhora a experiência do profissional, reduzindo a carga administrativa e o stress e otimizando a qualidade do tempo disponível, bem como a do doente, que se sente mais ouvido e melhor atendido», salienta o Dr. Arcos. E resume: «A IA ambiental não é, acima de tudo, uma tecnologia de eficiência, mas sim uma tecnologia de humanização que, por estar corretamente concebida e aplicada, longe de criar distância entre profissionais e doentes, a elimina; por isso, encaixa perfeitamente na Medicina baseada no valor que promovemos.»

Ao longo dos projetos citados e de muitos outros que aplicam a digitalização, a IA e os dados em benefício dos cuidados de saúde do doente, a Fundação Jiménez Díaz beneficiou, além disso, de uma valiosa aprendizagem, que o seu diretor resume na compreensão de que a sua implementação não é, fundamentalmente, um problema tecnológico, mas sim de transformação organizacional e cultural, que permita combinar e potenciar mutuamente a inovação na área da saúde e os cuidados centrados no doente. «O algoritmo pode representar 20 por cento do desafio, mas os restantes 80 por cento têm a ver com os fluxos de trabalho, os profissionais, os dados, a gestão e a cultura da organização», salienta.

Nesse sentido, detalha várias lições aprendidas: «A IA deve responder a uma necessidade clínica real — devemos primeiro identificar o problema e só depois perguntar-nos se a tecnologia pode ajudar a resolvê-lo —; integrar-se no trabalho clínico quotidiano e ser liderada pelos profissionais; contar com uma supervisão humana real e eficaz, em que o médico permanece no processo de decisão; ser avaliada como qualquer outra intervenção de saúde, em termos de até que ponto permitiu melhorar os resultados, reduzir danos, melhorar as experiências…; e ser iterativa na sua implementação, supervisionando o seu funcionamento, detetando erros, ajustando processos e, por vezes, eliminando o que não funciona.

Em suma, «o futuro da saúde não consiste em tratar mais doenças com mais tecnologia, mas sim em utilizar a tecnologia, os dados e a IA para prevenir mais doenças, antecipar a deterioração clínica e gerar mais valor para cada doente», acrescentou o Dr. Arcos.

O World Health Summit 2026 reuniu, em outubro, mais de 4 000 participantes presenciais e 60 000 virtuais para debater como transformar a gestão global da saúde face a emergências climáticas, geopolíticas e sociais, através de quatro pilares de inovação sistémica: os novos modelos de financiamento, a gestão e a resiliência institucional, as alianças intersetoriais sólidas e a equidade na distribuição dos serviços.