Depressão Charles

Generali Tranquilidade prepara cenários de resposta às tempestades Bruna e Charles

  • ECO Seguros
  • 17:14

Seguradora ativou gabinete de crise, mobilizou equipas de emergência e reforçou atendimento, antecipando um aumento dos pedidos de assistência e da pressão sobre a rede de prestadores.

A Generali Tranquilidade ativou um plano de ação para responder aos impactos das tempestades Bruna e Charles, que estão a afetar Portugal. A seguradora reuniu um gabinete de crise, mobilizou equipas de emergência e reforçou os canais de atendimento, preparando a operação para diferentes cenários de agravamento das condições meteorológicas.

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A previsão de chuva intensa e vento forte para esta quarta-feira, com riscos de inundações, dificuldades de circulação e outras ocorrências, levou a companhia a antecipar um possível aumento dos pedidos de assistência. A empresa admite que “a situação poderá provocar volumes de solicitações superiores ao habitual e maior pressão sobre as operações e a rede de prestadores”.

A Generali refere que o plano de contingência assenta em comunicação preventiva aos clientes através dos diferentes canais, reforço das equipas e da capacidade de resposta ao aumento esperado de contactos, com disponibilidade de 24 horas, e articulação entre as várias áreas de negócio para otimizar os tempos de resposta.

A mobilização abrange equipas de emergência no backoffice e no terreno, procurando assegurar capacidade de intervenção perante diferentes níveis de gravidade das ocorrências. A Generali Tranquilidade está também a acompanhar a evolução meteorológica para ajustar os meios disponíveis em função das necessidades.

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