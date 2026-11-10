Governo conclui compra de 5,32% do capital da REN à Fidelidade

A Fidelidade concluiu a venda à Parpública de 5,32% do capital da REN — Redes Energéticas Nacionais, correspondente a 35,5 milhões de ações, deixando de deter uma participação qualificada na empresa.

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De acordo com um comunicado enviado pela REN à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a alienação foi realizada em 9 de novembro, fora de mercado (over-the-counter), na sequência da verificação da condição suspensiva prevista no contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

No total, foram alienadas 35.496.424 ações, das quais 35.176.796 pertenciam diretamente à Fidelidade — Companhia de Seguros, 119.889 à Via Directa, 37.537 à Fidelidade Re, 63.470 à Multicare e 98.732 à Fidelidade Assistência.

Na sequência desta operação, a Fidelidade deixou de deter quaisquer ações ou direitos de voto na REN, deixando também de lhe ser imputada uma participação qualificada.

Também deixaram de ser imputados à Fosun International Limited, que detém a Fidelidade em quase 85%, quaisquer direitos de voto na REN. A REN tem um capital social de 667.191.262 euros.

Em 30 de outubro, o Ministério das Finanças anunciou que o Estado concluiu a compra de uma participação de 5,3% na REN à Fidelidade, por 138,791 milhões de euros, elevando a sua posição na empresa para 19%.

A aquisição realizada através da Parpública foi concluída após a emissão do visto prévio do Tribunal de Contas, na quinta-feira, 29 de outubro.

Para financiar a operação, o Estado transferiu 136,036 milhões de euros para a Parpública, aos quais acresce o montante não utilizado na primeira fase da aquisição de capital da REN.

Em setembro, o Governo concluiu ainda a aquisição à Pontegadea Inversiones, da totalidade da sua participação, correspondente a 13,7% do capital da REN.