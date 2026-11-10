Governo declara situação de alerta para quarta-feira devido à depressão Charles

O Governo declarou situação de alerta em todo o território continental para quarta-feira, 11 de novembro, devido ao agravamento das condições meteorológicas associado à depressão Charles.

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Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI) enviado esta terça-feira às redações, a decisão vai vigorar entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira e implica o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, bem como a suspensão de todos os eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza.

A declaração de situação de alerta surge na sequência dos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê períodos de chuva e aguaceiros intensos, acompanhados de vento forte — com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros por hora (km/hora). Em caso de formação de um fenómeno de sting jet, as rajadas poderão mesmo ultrapassar os 150 km/hora.

Além do encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, o Governo determina a “interdição temporária da circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas identificadas como apresentando risco elevado de queda de árvores ou ramos“.

Fica também interditada a “circulação e permanência junto à orla marítima, linhas de água, zonas ribeirinhas e outras áreas suscetíveis a cheias, inundações, ondulação marítima ou galgamentos”.

As medidas incluem ainda a adoção de procedimentos de segurança relativamente a estruturas temporárias ou elementos suscetíveis de desprendimento, como andaimes, estruturas publicitárias, placards, coberturas e toldos, podendo ser determinada a sua fixação, remoção ou interdição de utilização.

Em paralelo, será reforçada a capacidade de resposta dos agentes de proteção civil, conforme o comandante da ANEPC, Mário Silvestre, revelou esta manhã em conferência de imprensa. As Equipas de Intervenção Permanente dos bombeiros, a GNR e a PSP vão elevar os respetivos níveis de prontidão, estando previsto o reforço de meios e a possibilidade de interrupção de licenças de férias, folgas e períodos de descanso.

Além disso, vão ser reforçadas as equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social, bem como mobilizadas em permanência as equipas de sapadores florestais.

As operadoras de telecomunicações e as empresas responsáveis pelo transporte e distribuição de energia terão igualmente de aumentar o nível de prontidão das suas equipas, com o Governo e as autoridades a admitirem a possibilidade de perturbações nas redes de energia e comunicações devido à tempestade.

A situação de alerta prevê ainda a dispensa de serviço ou a justificação de faltas dos trabalhadores dos setores público e privado que sejam simultaneamente bombeiros voluntários ou operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa, com exceção dos profissionais que desempenhem funções nas Forças Armadas, forças de segurança, Proteção Civil e serviços de saúde de emergência.

Na conferência de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, já tinha apelado à população para permanecer em casa e protegida, sublinhando a necessidade de antecipar os efeitos da depressão Charles.

Luís Neves recomendou mesmo que, nos casos possíveis, se opte pelo teletrabalho na quarta-feira. “Já fiz este apelo entre o que são as entidades patronais e trabalhadores para que possam conciliar o trabalho desta forma”, indicou, notando que vai ser um dia “muito difícil”, daí as medidas que estão a ser tomadas preventivamente.