Governo prolonga prazo para expropriações da Linha Vermelha do Metro de Lisboa após saída do PRR
Saída do projeto do PRR, novas fontes de financiamento e dificuldades na desocupação de imóveis atrasaram os processos, que abrangem dezenas de famílias e empresas.
O Governo renovou a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações necessárias à segunda fase do prolongamento da Linha Vermelha do Metro de Lisboa, entre São Sebastião e Alcântara. A saída do projeto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as novas fontes de financiamento e a complexidade da desocupação de imóveis impediram a conclusão dos processos dentro do prazo.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O despacho da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, publicado esta terça-feira em Diário da República, responde a um pedido do Metropolitano de Lisboa e renova a declaração emitida em outubro de 2025. A decisão produz efeitos a partir de 30 de outubro de 2026, mantendo válidos todos os atos entretanto praticados.
Em causa estão os imóveis e os direitos necessários à obra, abrangendo processos de expropriação, constituição de servidões administrativas e ocupação temporária. A declaração original aprovou também o mapa de áreas e as plantas parcelares relativos à segunda fase do projeto.
No diploma, a governante explica que, devido a questões relacionadas com a retirada do projeto do PRR e com as novas fontes de financiamento, mas também com a complexidade da desocupação dos imóveis e com “diversas dificuldades burocráticas”, não foi possível concluir os processos antes da caducidade da declaração anterior.
A desocupação dos imóveis, refere Cristina Pinto Dias, abrange “dezenas de famílias e pequenas e médias empresas de comércio e serviços”.
A secretária de Estado considera, ainda assim, que se mantêm os fundamentos que justificaram a declaração de utilidade pública, “nomeadamente o interesse público da realização da obra em causa”, tornando necessária a sua renovação.
O despacho acrescenta que o Metropolitano de Lisboa “continua a dispor de cobertura financeira para suportar os encargos com as expropriações, servidões administrativas e ocupações temporárias”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo prolonga prazo para expropriações da Linha Vermelha do Metro de Lisboa após saída do PRR
{{ noCommentsLabel }}