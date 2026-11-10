Governo prolonga prazo para expropriações da Linha Vermelha do Metro de Lisboa após saída do PRR

O Governo renovou a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações necessárias à segunda fase do prolongamento da Linha Vermelha do Metro de Lisboa, entre São Sebastião e Alcântara. A saída do projeto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as novas fontes de financiamento e a complexidade da desocupação de imóveis impediram a conclusão dos processos dentro do prazo.

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O despacho da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, publicado esta terça-feira em Diário da República, responde a um pedido do Metropolitano de Lisboa e renova a declaração emitida em outubro de 2025. A decisão produz efeitos a partir de 30 de outubro de 2026, mantendo válidos todos os atos entretanto praticados.

Em causa estão os imóveis e os direitos necessários à obra, abrangendo processos de expropriação, constituição de servidões administrativas e ocupação temporária. A declaração original aprovou também o mapa de áreas e as plantas parcelares relativos à segunda fase do projeto.

No diploma, a governante explica que, devido a questões relacionadas com a retirada do projeto do PRR e com as novas fontes de financiamento, mas também com a complexidade da desocupação dos imóveis e com “diversas dificuldades burocráticas”, não foi possível concluir os processos antes da caducidade da declaração anterior.

A desocupação dos imóveis, refere Cristina Pinto Dias, abrange “dezenas de famílias e pequenas e médias empresas de comércio e serviços”.

A secretária de Estado considera, ainda assim, que se mantêm os fundamentos que justificaram a declaração de utilidade pública, “nomeadamente o interesse público da realização da obra em causa”, tornando necessária a sua renovação.

O despacho acrescenta que o Metropolitano de Lisboa “continua a dispor de cobertura financeira para suportar os encargos com as expropriações, servidões administrativas e ocupações temporárias”.