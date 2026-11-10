Grandes empresas têm “de temer os reguladores”, diz comissário irlandês de proteção de dados

As empresas tecnológicas têm de saber que os reguladores dispõem de poderes e equipas para intervir, caso contrário, a legislação corre o risco de não ter eficácia. O alerta foi deixado por Des Hogan, comissário da Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC, na sigla em inglês), durante um debate sobre a regulação das grandes tecnológicas no Web Summit, em Lisboa.

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As grandes empresas “precisam de temer os reguladores, porque estes têm poderes e equipas. Caso contrário, a regulação não tem verdadeira eficácia”, afirmou esta quarta-feira o responsável, defendendo a importância da fiscalização para garantir que as empresas cumprem as regras. Sem a possibilidade de aplicar sanções, acrescentou, a colaboração das tecnológicas com as autoridades seria bastante menor.

No painel “Regulating Big Tech”, que contou também com a participação de Abigail Slater, antiga procuradora-geral adjunta dos Estados Unidos, Hogan explicou que a atuação dos reguladores tem duas dimensões. A primeira passa pelo diálogo com as empresas antes do lançamento de novos produtos e serviços, procurando identificar problemas e encontrar formas de os resolver. A segunda começa quando esses produtos chegam ao mercado: nessa fase, cabe às autoridades aplicar a lei.

“Temos de aplicar a lei”, sublinhou, apontando à Justiça, a responsabilização e a transparência como princípios que devem orientar a atuação das empresas. O responsável deu como exemplo os casos relacionados com o rastreamento da localização de utilizadores pela Google, que motivaram processos nos Estados Unidos e a intervenção de autoridades europeias.

A Irlanda assume um papel relevante na fiscalização de várias das maiores empresas tecnológicas, uma vez que muitas têm naquele país a sua principal sede europeia. Nesses casos, a DPC atua como autoridade supervisora principal, em articulação com os restantes reguladores dos Estados-membros.

Hogan defendeu que a intervenção antecipada pode evitar problemas mais difíceis de resolver depois de um produto chegar ao mercado. O responsável referiu um relatório publicado pela DPC sobre o trabalho desenvolvido com empresas e criadores de inteligência artificial entre 2021 e 2025, no qual a autoridade analisou a importância do contacto com os reguladores ainda durante o desenvolvimento dos sistemas.

“Por vezes, as empresas apressam-se a chegar ao mercado”, afirmou. Quando uma autoridade intervém depois do lançamento e exige alterações, pode ser difícil modificar um produto que já foi concebido e construído de determinada forma. Por isso, Hogan considera essencial integrar a proteção de dados desde a fase de conceção e por defeito.

O comissário revelou ainda que, em 2024, a DPC teve de pedir a algumas empresas que suspendessem os seus planos por não terem realizado a preparação necessária. Segundo Hogan, várias grandes tecnológicas optaram por aguardar até existir uma posição europeia acordada, antes de avançarem com os seus serviços em 2025.

“Os reguladores são os representantes das pessoas”

Para Abigail Slater, antiga procuradora-geral adjunta dos Estados Unidos, os reguladores têm também uma função de representação dos cidadãos perante empresas com grande poder económico e tecnológico. “Os reguladores são os representantes das pessoas, do público”, afirmou, observando que os cidadãos nem sempre têm lugar à mesa quando são tomadas decisões por grandes empresas.

A antiga responsável norte-americana reconheceu que o diálogo e a colaboração entre reguladores e empresas podem ser úteis, mas defendeu que as autoridades têm de estar disponíveis para intervir quando o interesse público o exige.

Slater distinguiu ainda as abordagens dos Estados Unidos e da Europa à aplicação das regras da concorrência, recorrendo à imagem de que “uma é um bisturi, a outra é uma marreta”. A responsável manifestou preferência por uma intervenção mais direcionada, centrada numa empresa específica e sustentada em provas.