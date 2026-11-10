Guerra no Irão provocou “desastre” eleitoral, admite porta-voz das campanhas de Trump

“O meu lado, obviamente, saiu-se muito, muito mal”, reconheceu Steve Cortes, sobre o cleansweep democrata de há uma semana. O porta-voz e conselheiro estratégico nas duas primeiras campanhas presidenciais de Donald Trump arrasou a opção de iniciar uma guerra contra o Irão, que “revoltou” os americanos devido às subidas dos preços.

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O democratas fizeram um cleansweep na intercalares de há uma semana, conquistando o controlo do Senado e da Câmara dos Representantes, infligindo uma pesada derrota a Trump e aos republicanos.

“A minha principal conclusão é que isso se deveu a 100% a uma guerra que foi uma escolha, uma decisão verdadeiramente terrível“, disse Cortes, em conferência de imprensa na Web Summit, que decorre até quinta-feira em Lisboa.

“Isso não só desanimou a nossa base como também motivou imenso o outro lado, com preços muito elevados que a maioria dos americanos simplesmente não consegue suportar e o efeito cumulativo de cinco anos de inflação nos Estados Unidos criou um eleitorado muito revoltado”, adiantou.

E esse eleitorado revoltado “virou-se contra os democratas em 2024 e contra os republicanos em 2026”, explicou Cortes, sublinhando que “sem a a guerra, teríamos tido um ciclo muito bom, mas, em vez disso, tivemos um ciclo desastroso“.

Trump aliou-se a “oligarcas detestados”

Questionado pelo ECO sobre o impacto eleitoral da contestação aos centros de dados para a inteligência artificial (IA), o especialista em comunicação e antigo trader em Wall Street expressou uma visão clara: “Os centros de dados são, neste momento, tão impopulares como o cancro nos Estados Unidos.”

Para Cortes, “não se trata propriamente dos edifícios em si; por outras palavras, trata-se muito mais de um referendo sobre as grandes empresas tecnológicas em geral e, especificamente, sobre os oligarcas dessas empresas, que são algumas das pessoas mais detestadas em toda a América neste momento — e digo isto a sério — e, tanto à esquerda como à direita, são tão impopulares na direita populista como na esquerda”.

“O fator data centers nem sequer se aproxima do da guerra para explicar a derrota”, adiantou. Aifrmou ainda que, “curiosamente, esta foi a questão em que quase todos os candidatos republicanos se distanciaram do presidente de forma muito pública, quase todos os candidatos republicanos eram fortemente contra os centros de dados”.

Recordou que Trump, infelizmente, “aliou-se de facto a esses mesmos oligarcas da tecnologia que nós, na direita, desprezamos e condenamos, penso eu, por razões muito válidas”.

“É uma dinâmica interessante em que Trump está, claramente, a contrariar a sua base nesta questão e acho que isso teve um custo embora não creia que tenha sido realmente significativo porque, repito, os próprios candidatos não eram a favor dos centros de dados”, vincou.

“É apenas o início da correção nas tech“

Depois de um rally no dia seguinte às eleições, os índices em Wall Street registaram fortes quedas na quinta-feira, com os títulos das tecnológicas no Nasdaq a serem castigados pela perspetiva de maior regulação da IA e dos data centers, reavivando receios sobre a sobrevalorização do setor tech americano.

“Dada esta onda eleitoral, acho que as coisas só vão ficar mais difíceis para esse setor, por isso, compreendo, e, voltando a colocar o meu chapéu de trader – que era o que fazia antes de entrar na política —, compreendo a reação do mercado”.

Corte alertou para não tomarmos a sua palavra como conselho de investimento, mas acredita que acha que “isto é apenas o início da correção, do capital que estava a afluir para esse setor e que agora se apercebe de que existe um risco político intenso que não tinha sido tido em conta anteriormente”.