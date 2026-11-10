Há 92 municípios com maior risco de cheia. Veja quais

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, indica que o que “mais preocupa” de momento é o risco de cheias urbanas. Estão identificados 92 municípios que podem ser afetados.

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“As cheias urbanas são o que mais nos preocupa”, afirma José Pimenta Machado, em declarações ao ECO/Capital Verde. Nas zonas mais baixas das cidades, nos túneis, nas passagens subterrâneas podem verificar-se cheias rápidas, já que são “zonas muito impermeabilizadas” e está prevista “muita chuva em pouco tempo”.

Os 92 municípios – a lista mais atualizada de que a APA dispõe, com a ressalva que pode mudar consoante o desenrolar da meteorologia – deverão estar expostos a um maior risco ao longo desta quarta-feira, por um período de quatro a cinco horas, que para já se prevê que decorra pelo fim da manhã.

Numa ótica de prevenção, o responsável apelou à limpeza de sarjetas, condutas e sistemas de drenagem, alertando para a acumulação de folhas e outros detritos nesta altura do ano, que podem impedir o normal escoamento da água.

No que diz respeito a cheias nas imediações dos grandes rios, a situação parece mais controlada, já que as albufeiras deverão conseguir acomodar o pico da precipitação. “Estamos atentos e vigilantes, mas tendo capacidade nas albufeiras é gerível”, explica o líder da APA.

Quase um quarto das barragens ‘cheias’, mas há capacidade para gerir as chuvas

O último boletim semanal das albufeiras, relativo a 9 de novembro, informa que quase um quarto das barragens está preenchido em mais de 80% da capacidade. Ainda assim, o presidente da APA assegurou que “as barragens têm capacidade disponível para acomodar os picos de precipitação”, em declarações às televisões esta manhã.

Em esclarecimentos ao ECO/Capital Verde, Pimenta Machado explica que há algumas barragens “fundamentais” para gerir cheias e muitas dessas estão com disponibilidades baixas, pelo que dispõem de uma grande capacidade de encaixe. Destaca Alto Lindoso (31%), Alto Rabagão (35%), na região do Cávado, Aguieira (53%), no Mondego, no Vouga a Ribeiradio (57%), Cabril (53%), no Zêzere, e Pracana (57%), no Tejo.

Estamos atentos e vigilantes, mas tendo capacidade nas albufeiras é gerível. José Pimenta Machado Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente

As bacias hidrográficas que apresentam, em média, barragens mais cheias são o Mira – uma média de 90% – e o Douro – 84,6%. Guadiana, Arade e Barlavento são as bacias cujas barragens estão cheias a mais de 70% da respetiva capacidade. A barragem da Capinha, no Tejo, é a mais cheia, com 99% da capacidade disponível.

Em oposição, a bacia hidrogáfica do Lima tem um armazenamento médio de 33,3%, o nível mais baixo no país, seguido dos 43,1% de Ave. Cerca de 19% das barragens tem disponibilidades inferiores a 40% do volume total. Serra Serrada, uma barragem no Douro, regista o volume mais baixo do país: apenas 13% da capacidade.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Olhando-se ao histórico, “os armazenamentos na primeira semana de novembro de 2026, por bacia hidrográfica, apresentam-se superiores às médias de armazenamento do mês de novembro” em todo o território exceto nas bacias Lima, Cávado/Ribeiras Costeiras, Ave, Vouga, Mondego e Tejo, lê-se no boletim.

Existe ainda outro fator adjuvante: os solos ainda não estão atualmente muito saturados, já que esta é a primeira tempestade do inverno, pelo que ainda têm capacidade de absorver parte da água, reduzindo assim o risco de cheia e escoamento.