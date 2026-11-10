IL pede acesso aos documentos que sustentaram escolha da administração da RTP

"Pode concluir-se, no final, que a escolha até poderá ter sido a mais adequada (...). Mas para poder afirmá-lo, é preciso ver os documentos que sustentam a escolha tomada", defendem.

A Iniciativa Liberal (IL) querem que o Conselho Geral Independente (CGI) permita o acesso à documentação que fundamentou a escolha de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo para o Conselho de Administração da estação pública. Os deputados liberais querem conhecer os critérios de avaliação, os relatórios da empresa de recrutamento e as atas das reuniões em que o processo foi discutido.

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“O Parlamento tem o dever de saber como é que se chegou a esta decisão e se o processo foi exemplar, certamente que os documentos vão comprová-lo, mas os documentos têm que ser vistos”, afirma numa declaração enviada aos jornalistas o deputado Rodrigo Saraiva.

Num requerimento dirigido ao CGI, os deputados da IL justificam o pedido com a necessidade de escrutínio parlamentar de uma decisão relativa a uma empresa que recebe mais de 80% das suas receitas operacionais através da Contribuição para o Audiovisual.

O partido sublinha que não coloca em causa o modelo de seleção, que afasta o poder político da escolha e prevê o recurso a uma entidade especializada, neste caso a Boyden. Considera, contudo, que a dimensão do financiamento público da RTP reforça a exigência de transparência sobre o processo e os critérios que conduziram à recondução dos atuais administradores.

A iniciativa surge também na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) n.º 79/2026, homologado a 5 de novembro, que, escreve a IL, identifica fragilidades no controlo interno da empresa e 12,25 milhões de euros em subsídios sem base legal, relativos ao período entre 2018 e 2024.

Os deputados chamam a atenção para o facto de o processo de seleção ter sido aberto a 10 de julho, quando a auditoria da IGF ainda decorria, e de a decisão do CGI ter sido tomada no dia seguinte à homologação do relatório.

Entre os documentos solicitados estão o contrato, a proposta e o caderno de encargos da Boyden, incluindo a metodologia e os critérios de seleção, os relatórios, pareceres, grelhas de avaliação e recomendações produzidos pela consultora, o número de candidaturas recebidas, admitidas e excluídas, a lista de finalistas e as respetivas pontuações por critério.

A IL pretende ainda ter acesso à deliberação final fundamentada do CGI, aos documentos de avaliação dos candidatos, incluindo a apreciação das audições e dos projetos estratégicos apresentados, e às atas de todas as reuniões do conselho em que o processo foi abordado, desde a sua abertura até à decisão final.

“Pode concluir-se, no final, que a escolha até poderá ter sido a mais adequada perante as candidaturas apresentadas. Mas para poder afirmá-lo, é preciso ver os documentos que sustentam a escolha tomada”, defendem os deputados.

A Iniciativa Liberal solicita uma resposta no prazo de 30 dias.