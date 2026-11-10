Israel é “suficientemente rico” para comprar armamento sem financiamento dos EUA

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou hoje que Israel é “suficientemente próspero e rico” para comprar armamento dos Estados Unidos sem ajuda financeira de Washington.

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As palavras de Rubio, proferidas à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Paris, surgem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que pretende pôr termo a este apoio “o mais rapidamente possível”.

Rubio, que recordou que os dois países estão atualmente a negociar um memorando de entendimento, tendo em vista o termo de vigência do acordo em vigor, destacou que Trump “manifestou o desejo de que a componente relativa ao financiamento termine o mais rapidamente possível”.

“Estamos a abordar esta questão no âmbito das negociações do memorando de entendimento. O pressuposto do Presidente [Trump] é que Israel é atualmente um país suficientemente próspero e rico para prescindir desse financiamento e passar a um modelo de aquisição de armamento”, afirmou.

“Podem continuar a comprar-nos armamento, mas já não é necessário que sejamos nós a fornecer o financiamento. É algo que os próprios israelitas propuseram”, declarou, lembrando que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, derrotado nas eleições legislativas de 27 de outubro, “manifestou a intenção de deixar de receber financiamento militar estrangeiro e passar para um modelo baseado na aquisição de equipamento militar”.

Neste sentido, Rubio referiu que Trump defendeu o fim deste financiamento até ao final do ano, argumentando que o Governo israelita poderia cumprir esse prazo “se assim o desejasse”.

“Sem dúvida”, respondeu Rubio, acrescentando que Israel “também fabrica armamento” e que “parte do memorando de entendimento poderá incluir a possibilidade de produzir conjuntamente determinados equipamentos”. “No que diz respeito ao financiamento, considero que Israel já ultrapassou essa fase. Aliás, os próprios israelitas já o reconheceram”, insistiu o chefe da diplomacia norte-americana. “Vamos negociar os prazos, embora o Presidente (dos Estados Unidos) pretenda que isto aconteça o mais rapidamente possível. Considera que faz sentido concretizá-lo o quanto antes”, acrescentou.

Na semana passada, o próprio Trump anunciou que Washington deixará de conceder a Israel 4.000 milhões de dólares (cerca de 3.575 milhões de euros) em ajuda militar até ao final do ano, sublinhando tratar-se de uma medida acordada com Netanyahu.

“Dávamos-lhes 4.000 milhões (de dólares), mas vamos cortar esse apoio no final do ano, uma vez que não precisam dele”, afirmou, em declarações à estação televisiva norte-americana Fox News, reconhecendo que o volume da ajuda prestada a Israel tem sido um dos principais alvos das críticas dirigidas a Washington desde o início da guerra no Médio Oriente.

Os dois países mantêm em vigor um memorando de entendimento que prevê a concessão de 3.800 milhões de dólares (cerca de 3.400 milhões de euros) em ajuda militar a Israel e que expira em 2028.

Em maio, numa entrevista à estação televisiva norte-americana CBS, Netanyahu afirmou esperar que Israel deixe de depender deste apoio no prazo de dez anos.