Juízes dos tribunais administrativos têm até 25 vezes mais processos do que os das Relações

Os Tribunais Centrais Administrativos – que são tribunais de segunda instância para litígios entre cidadãos e o Estado – terminaram o primeiro semestre de 2026 com 14.630 processos pendentes, apesar de terem concluído 2.778 processos nos primeiros seis meses do ano. No mesmo período, deram entrada 3.460 novos processos, o que significa que o número de processos concluídos ficou aquém do volume de entradas e que a pendência global continuou a aumentar.

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Os dados divulgados pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) revelam uma taxa de resolução conjunta de 80,3% na segunda instância da jurisdição administrativa e fiscal. Isto significa que, por cada 100 processos entrados, foram concluídos cerca de 80.

A situação é, contudo, bastante diferente entre os dois tribunais. No TCA Norte, entraram 1.443 processos e foram concluídos 1.343, correspondendo a uma taxa de resolução de 93,1%. No final de junho, estavam pendentes 3.922 processos, mais 93 do que no início do semestre, um aumento de 2,4%.

Já no TCA Sul, o desequilíbrio entre entradas e processos concluídos foi mais acentuado. Deram entrada 2.017 processos e foram terminados 1.435, o que representa uma taxa de resolução de 71,1%. A pendência chegou aos 10.708 processos, mais 591 do que no início do ano, um crescimento de 5,8%.

Menos processos antigos, mas carga muito superior à das Relações

Apesar do aumento global das pendências, os indicadores mostram uma redução dos processos mais antigos nos dois tribunais. No TCA Norte, os processos entrados até 2012 e ainda por resolver passaram de 289 para 220, uma diminuição de 23,9%. No TCA Sul, a redução foi de 1.426 para 1.138 processos, menos 20,2%.

Outro dos indicadores divulgados pelo CSTAF diz respeito à carga processual por juiz desembargador, evidenciando diferenças expressivas entre a jurisdição administrativa e fiscal e os tribunais judiciais.

No final do primeiro semestre de 2026, cada juiz do TCA Norte tinha, em média, 135 processos pendentes. No TCA Sul, esse número subia para 315 processos por magistrado.

A comparação com as Relações de Lisboa e de Évora, tendo por referência os dados anuais de 2025, mostra a dimensão da diferença: na Relação de Lisboa havia, em média, 20 processos pendentes por juiz, enquanto na Relação de Évora o valor era de apenas 12.

Assim, um juiz do TCA Sul tinha mais de 15 vezes o número de processos pendentes de um juiz da Relação de Lisboa e mais de 25 vezes o de um magistrado da Relação de Évora. No TCA Norte, a carga era quase sete vezes superior à da Relação de Lisboa e cerca de 11 vezes à da Relação de Évora.

Os indicadores permitem, assim, traçar “um retrato de uma segunda instância administrativa e fiscal marcada por um volume elevado de pendências, com particular incidência no TCA Sul, onde se concentram mais de 10 mil processos por resolver e onde a capacidade de resposta continua significativamente abaixo do número de novos processos”, como explixa o CSTAF.

Secções tributárias com desempenhos diferentes

A análise por secção mostra também diferenças significativas dentro dos próprios tribunais. No TCA Norte, a secção tributária conseguiu terminar mais processos do que aqueles que recebeu, alcançando uma taxa de resolução de 117,9%. Como resultado, o número de processos pendentes diminuiu 6,4%, fixando-se em 2.035.

O cenário foi diferente na secção administrativa do mesmo tribunal. Com uma taxa de resolução de 70,8%, as pendências aumentaram 13,9%, para 1.887 processos.

No TCA Sul, nenhuma das duas secções conseguiu acompanhar o volume de processos entrados. A secção administrativa registou uma taxa de resolução de 70,8% e terminou o semestre com 4.461 processos pendentes, mais 8% do que no início do período. Na secção tributária, a taxa foi de 71,6%, com as pendências a aumentarem 4,3%, para 6.247 processos.