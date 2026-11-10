Konecta vai abrir novo centro em Lisboa e criar 700 empregos

A multinacional Konecta escolheu Lisboa para instalar o seu novo global delivery center, cuja inauguração está prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. O talento forte em competências linguísticas foi um dos fatores chaves para a escolha da capital portuguesa, sendo que está previsto, neste âmbito, o recrutamento de 700 profissionais, ao longo de 2027.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Achamos que Lisboa oferece um conjunto sólido de vantagens. Em termos de benefícios estratégicos, há o facto de operar dentro da União Europeia. Outros fatores chaves incluem o ecossistema tecnológico em crescimento e a força de trabalho diversa e capaz de dar suporte em várias línguas“, explica Monica Todiros, head of service delivery excellence da Konecta, em conversa com o ECO.

A responsável sublinha que Lisboa foi escolhida também pelo facto de ser uma cidade onde esta multinacional já tem presença — neste momento, conta com 1.300 profissionais sob a sua alçada na capital portuguesa — e parcerias bem sucedidas. “A ambição é crescer agora em cima desta fundação já estabelecida“, comenta Monica Todiros.

O novo centro, convém explicar, será instalado num edifício de construção nova na Avenida José Malhoa e permitirá à Konecta “ampliar as suas capacidades operacionais e tecnológicas“. “Concebido como centro de excelência em inteligência artificial e transformação digital, reunirá talento multilíngue, conhecimento especializado e ferramentas tecnológicas avançadas para responder às necessidades dos seus clientes internacionais”, detalha a empresa.

Por isso, Monica Todiros adianta que os candidatos que a Konecta procura para este novo centro são profissionais com competências linguísticas e experiência tecnológica, mas também ambição e vontade de fazer parte das tendências do setor. Além disso, a multinacional pretende contratar líderes com experiência para esta operação. Neste momento, já há 100 vagas abertas, indica a mesma.

Já questionada sobre a estratégia de recrutamento para preencher estas centenas de vagas — numa altura em que escasseia o pessoal –, a responsável revela que a Konecta está a desenvolver uma nova metodologia para atrair talento, quer seja nacional, quer seja estrangeiro, focada não só na formação, mas também na resposta às necessidades e expectativas dos profissionais.

Por exemplo, a multinacional está a planear disponibilizar alojamento ao talento estrangeiro, visto que tal se tornou numa expectativa de certos profissionais, face à subida dos preços do arrendamento em Lisboa.

Quase cinco mil metros quadrados de novo escritório

Monica Todiros salienta que, com a abertura deste novo global delivery center, a Konecta estará a oferecer aos seus clientes “um espaço interativo onde podem explorar soluções inovadoras e cocriar experiências de cliente de última geração, mantendo, ao mesmo tempo, os padrões de qualidade e de serviço de referência a nível internacional”.

Em concreto, o novo centro terá quase cinco mil metros quadrados, com 680 postos de trabalho e instalações concebidas para “combinar a inovação tecnológica, a excelência operacional e o bem-estar dos trabalhadores”. Além de terem sido concebidas para garantir a segurança da informação, as instalações incluem, por exemplo, zonas de trabalho colaborativo, áreas de descanso e um amplo terraço ao ar livre.

“Estas instalações permitirão à Konecta reforçar a sua capacidade para prestar serviços de apoio ao cliente de elevado valor acrescentado a partir de Portugal, com o apoio de equipas especializadas e soluções tecnológicas avançadas”, entende a empresa.

Já Monica Tondiros revela que os trabalhadores recrutados para este centro terão diferentes modelos de trabalhos: para certos clientes, será praticado 100% de trabalho presencial, por exigência dos próprios; Para os demais, o modelo híbrido será a regra, ainda que se dê preferência ao trabalho presencial no momento de integração na empresa.

Questionada, por outro lado, quanto ao investimento implicado neste novo centro, a responsável não precisa o valor, mas destaca que a Konecta ocupará todo o edifício, e não apenas alguns andares, sinal da aposta desta multinacional em Portugal.