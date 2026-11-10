Kristin ‘dobrou’ torres e destruiu equipamentos. Tempestade Charles é novo teste à resiliência do SIRESP

⚡ ECO Fast A tempestade Charles, prevista para esta quarta-feira, representa um novo desafio para a rede de comunicações de emergência SIRESP, que esteve sob forte pressão em eventos anteriores.

Apesar de uma disponibilidade quase total do SIRESP durante o verão, a tempestade pode causar falhas de energia e danos nas infraestruturas, como ocorreu com a tempestade Kristin e o apagão de 2025.

O plano de investimentos 2026/2027, com mais de 37,2 milhões de euros, visa reforçar a resiliência do SIRESP, mas a implementação de novas tecnologias e equipamentos enfrenta alguns contratempos.

A rede de comunicações de emergência do Estado será novamente posta à prova esta quarta-feira, dia em que se antecipa uma forte tempestade batizada de Charles. Prevê-se muita chuva e rajadas de vento que podem chegar aos 140 quilómetros por hora, num fenómeno com contornos que podem ser comparáveis aos da depressão Kristin, que causou danos superiores a quatro mil milhões de euros no país em fevereiro. Estará a rede de comunicações de emergência do Estado à altura do desafio?

Numa conferência de imprensa com a Proteção Civil na terça-feira de manhã, em que antecipou “um dia particularmente duro e difícil perante aquilo que são as projeções”, o ministro da Administração Interna foi questionado sobre o grau de preparação do SIRESP para enfrentar mais uma tempestade. “O SIRESP espero que responda. Este verão tivemos quase 100% [de disponibilidade], faltou ali 0,3% de comunicações, mas está a funcionar de um modo como todos desejaríamos. Portanto, estamos completamente expectantes de que corresponda às necessidades do país em matéria de socorro”, declarou Luís Neves.

Já ao final da tarde, o primeiro-ministro deu conta de que “tudo está a ser feito para salvaguardar a manutenção das comunicações”. “O próprio SIRESP tem já os seus veículos preparados para acudir a uma reposição de rede se, em alguma circunstância, ela for afetada”, referiu Luís Montenegro.

O SIRESP espero que responda. Estamos completamente expectantes de que corresponda às necessidades do país em matéria de socorro. Luís Neves Ministro da Administração Interna

Nenhuma rede de comunicações resiste indefinidamente sem energia elétrica, muito menos quando as infraestruturas são destruídas. Por isso, a tempestade coloca dois riscos imediatos à operacionalidade do sistema SIRESP: possíveis falhas de energia simultâneas em várias regiões e destruição de infraestruturas, como as antenas e circuitos terrestres. Quando torres de comunicações vão ao chão e os abrigos dos equipamentos levantam voo com o vento, restam poucas opções para restabelecer o serviço além de improvisar ou recorrer a estações móveis.

A ameaça não é teórica: “Atendendo à velocidade dos ventos que estão previstos, é perfeitamente admissível do ponto de vista do planeamento que possa haver alguma quebra de linhas elétricas”, admitiu na terça-feira o comandante nacional de emergência e proteção civil, Mário Silvestre. Esta terça-feira, aliás, já se registavam alguns milhares de consumidores sem luz.

Tempestade Kristin ‘dobrou’ torres e expôs fragilidades

Foi, de resto, o que aconteceu durante a tempestade Kristin. Registaram-se 21 cortes de energia com impacto na rede SIRESP, 34 circuitos terrestres ficaram inoperacionais e a força do vento derrubou oito torres.

Quanto à energia, as falhas “simultâneas demonstraram que a autonomia atual de baterias é insuficiente para eventos de longa duração”, concluiu o grupo de trabalho constituído em 2025 que ficou encarregue de desenvolver um “estudo técnico-estratégico para a substituição urgente” do sistema, e que também analisou o desempenho do SIRESP após o comboio de tempestades do início deste ano.

Nem a alternativa das comunicações via satélite resistiu à força tempestade, com 12 circuitos afetados pela Kristin. A tempestade expôs “a fragilidade da infraestrutura física” e o facto de as antenas de satélite, que deveriam servir de redundância, serem “fisicamente vulneráveis ao vento”, segundo um balanço feito na altura pelo Governo.

Numa apresentação, o Executivo divulgou também fotografias que mostram como a catástrofe destruiu partes da rede: uma torre partida ‘dobrada’ ao meio e outra torre caída num penhasco, bem como um abrigo de equipamentos tombado.

Os técnicos reagiram como puderam: “A imagem da antena em galho de árvore ilustra a improvisação em campo”, indica a legenda de uma fotografia que mostra uma parabólica fixada a um pedaço de madeira. O título? “Satélite comercial não é redundância soberana.”

Imagens dos danos provocados pela Kristin na infraestrutura da rede SIRESP:

A gestão operacional de todo este sistema, e ainda mais em plena calamidade, é um trabalho que requer uma estreita coordenação entre a SIRESP SA, a empresa pública responsável pela rede, e os seus vários fornecedores, nomeadamente:

A Motorola , que é responsável pela manutenção da rede Tetra;

, que é responsável pela manutenção da rede Tetra; A Nos , que tem a seu cargo os circuitos terrestres e a redundância de transmissão via satélite;

, que tem a seu cargo os circuitos terrestres e a redundância de transmissão via satélite; A Moreme , que presta serviços de fornecimento de energia através de grupos eletrogéneos às estações base;

, que presta serviços de fornecimento de energia através de grupos eletrogéneos às estações base; A Cellnex , que faz a “manutenção das infraestruturas básicas de suporte”, como as torres;

, que faz a “manutenção das infraestruturas básicas de suporte”, como as torres; E a Altice Labs, que opera o centro de operações de segurança do SIRESP.

Presidente do SIRESP espera autonomia para mais de 24 horas

Depois do ‘ensaio’ do apagão ibérico de 2025, que levou as baterias ao limite e desligou as redes comerciais, e da destruição causada pela Kristin, foram identificadas as necessidades mais urgentes. Entre elas, preparar o SIRESP para “eventos de longa duração” sem energia elétrica, dando à rede autonomia para mais de 24 horas com baterias de iões de lítio e geradores dedicados por estação.

Algum caminho já terá sido feito. O tenente-general Paulo Viegas Nunes, presidente da SIRESP SA, sinalizou no Parlamento em outubro: “Eu diria, com um grau de certeza — porque nunca há 100% de certeza — que, se acontecesse um apagão, as estações remanescentes já estariam transformadas e já teriam energia para mais de 24 horas.”

O grupo de trabalho que analisou o impacto da Kristin e fez as recomendações ao Governo propôs também a “renovação urgente de abrigos e reforço das estruturas de suporte em locais expostos”. Quanto ao satélite, propôs a existência de um “teleporto soberano com terminais radome”, um tipo de estrutura que protege antenas particularmente sensíveis.

É neste contexto que surge o plano de investimentos 2026/2027 em curso, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo Orçamento do Estado, que alocou mais de 37,2 milhões de euros ao SIRESP para o tornar mais resiliente.

O programa de investimentos foi concebido por fases: uma primeira dedicada ao reforço da “capilaridade territorial”, uma segunda focada na “autonomia energética e capacidade SIRESP” e “infraestrutura móvel e recuperação”, e uma terceira de “reforço estrutural da rede”.

A maior fatia do investimento, cerca de 22 milhões de euros, está alocada à fase 1. Desde logo, o Governo atribuiu 5,5 milhões de euros do PRR para comprar 4.000 rádios Tetra, a distribuir pelos municípios e freguesias. Esta medida visa assegurar o “acesso direto” destas estruturas à rede SIRESP, estreitando “a ligação com forças de segurança, proteção civil e estruturas de comando distrital”.

O problema é que só este mês os terminais começam a chegar aos utilizadores finais, segundo explicou em outubro o líder da empresa. O compromisso é iniciar neste mês de novembro a distribuição destes equipamentos— que são, no fundo, walkie talkies profissionais — pelas juntas e municípios da região Norte, e depois, progressivamente, pelas restantes regiões.

Para esta fase está também prevista a aquisição de 5.176 terminais Starlink e OneWeb, permitindo a estruturas como os centros municipais de proteção civil e forças de segurança manterem a conectividade “mesmo em situações de falha total das redes terrestres”, assim como a compra de UPS (baterias) e geradores. Estes equipamentos permitem o acesso à internet mesmo que as operadoras comerciais e o próprio SIRESP estejam indisponíveis.

Sobre este investimento, o primeiro-ministro afirmou esta terça-feira à tarde que o processo para “dotar o poder municipal e juntas de freguesia de acederem à rede Starlink está em curso”. Todavia, reconheceu que a tempestade Charles “apanha-nos mais ou menos a meio do percurso”. “É verdade, não vale a pena estar a dizer o contrário, mas isso não significa que não estejamos a fortalecer a rede de comunicações”, admitiu.

O programa em curso prevê igualmente a compra de 4.000 licenças Wave, permitindo a “integração de smartphones e dispositivos móveis no sistema de comunicações operacionais SIRESP, criando uma camada de interoperabilidade entre rádios Tetra, smartphones e centros de comando”, de acordo com a apresentação disponibilizada em maio pelo Governo. Esta tecnologia, fornecida pela Motorola, possibilita a comunicação com a rede de emergência instalando uma aplicação no telemóvel.

A segunda fase divide-se em duas. Uma, financiada pelo PRR, previa a aquisição de geradores para permitir à rede uma “autonomia energética superior a 26 horas”. Sabe-se que o primeiro concurso para comprar geradores ficou deserto e não foi possível lançar outro, devido ao fim do prazo de execução do PRR. O caso esteve, de resto, no centro do diferendo que levou o ministro Luís Neves a demitir em outubro o seu secretário-geral, Ricardo Carrilho.

Mais estações fixas e móveis

O Governo decidiu ainda recorrer ao PRR e ao Orçamento do Estado para adquirir 20 novas estações base para a rede, equipamentos destinados a reforçar 14 estações existentes e equipar seis novas estações móveis transportáveis — que “substituem temporariamente estações fixas indisponíveis e reforçam a cobertura em zonas afetadas por catástrofes”. Atualmente, o SIRESP terá mais de uma dezena destas estações móveis.

Foram ainda alocadas verbas nacionais à compra de “módulos autónomos com 12 baterias e quatro painéis solares” para garantir conectividade em caso de falha das redes terrestres, 100 contentores técnicos para substituir as salas técnicas degradadas das estações base e uma dezena de torres de campanha para montar antenas em “cenários temporários” — “especialmente relevantes para reforço de cobertura em zonas montanhosas e restabelecimento de comunicações após destruição de infraestruturas”.

A terceira fase do programa de investimentos no SIRESP está prevista para o próximo ano. São quase 6,4 milhões de euros para adquirir 50 estações para a Rede Nacional de Feixes Herzianos Soberana, “independente das redes comerciais, com emalhamento para múltiplos caminhos alternativos”, incluindo geradores a biocombustível ou gás, eliminando a “dependência de operadores privados em situações de catástrofe”. O Governo pretende ainda criar um Hub Satélite Nacional Soberano, para centralizar as “comunicações satélite de emergência do Estado”.

Tempestades Charles e Bruna ameaçam continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que a depressão Charles vai estar centrada, por volta da meia-noite de 11 de novembro, a noroeste da Madeira, “deslocando-se depois em direção a Portugal continental, com elevada incerteza na trajetória e intensidade”. Em simultâneo, a depressão Bruna “continuará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feita, sendo um sistema independente da depressão Charles”.

“Em Portugal continental, o agravamento do estado do tempo associado à depressão Charles deverá fazer-se sentir a partir do início da manhã do dia 11, embora as regiões mais afetadas estejam ainda dependentes da trajetória da mesma”, indica o IPMA.

Com os dados disponíveis às 17h07 desta terça-feira, “a maior probabilidade será o centro da depressão passar entre Sines e o Cabo Carvoeiro, com o vento a soprar inicialmente do quadrante sul e rodando para o quadrante norte, sendo que no bordo sul da depressão as rajadas serão da ordem dos 100 a 120 quilómetros por hora, podendo ser localmente até 140 quilómetros por hora”.

“A precipitação será por vezes forte na generalidade do território, com acumulados que poderão ser superiores a 100 milímetros em 24 horas em alguns locais”, indica ainda o IPMA, o que agrava significativamente o risco de cheias e inundações.

É com estas linhas que se cose aquele que poderá ser mais um importante teste à resiliência do SIRESP e ao programa de reforço em curso decidido pelo Governo.

(Notícia atualizada às 18h12 com novas declarações do primeiro-ministro)