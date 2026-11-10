Media

Lei-quadro ou política pública? O debate sobre como renovar a lei dos media

No painel da ERC sobre as prioridades legislativas para a comunicação social, os oradores abordaram caminhos de como o quadro regulatório deve ser alterado.

Luís Filipe Simões (Sindicato dos Jornalistas), Pedro Lomba (Faculdade de Direito de Lisboa e PLMJ), Pedro Correia Gonçalves (ERC), Luísa Meireles (CCPJ), Pedro Jorge Braumann (Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social)Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)
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  • A Conferência "Novas Fronteiras da Regulação dos Media" propôs a criação de uma lei-quadro comum para regular a comunicação social, abordando a responsabilidade editorial de forma abrangente.
  • Pedro Lomba defendeu que a nova legislação deve graduar os deveres dos intervenientes mediáticos, considerando a relevância social e o papel de cada um no sistema.
  • A proposta de uma distinção clara entre jornalistas e não jornalistas visa resolver a confusão atual e reforçar a credibilidade do setor.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

Num mundo mediático em constante transformação, como se deve renovar o quadro legal da comunicação social? Para Pedro Lomba, professor da Faculdade de Direito de Lisboa e coordenador da área de Tecnologias, Media e Telecomunicações da PLMJ, o caminho deve passar por uma lei-quadro comum a todos os serviços de media, com deveres graduados pelo papel de cada interveniente. A visão foi apresentada durante o painel “Prioridades do quadro legislativo para a comunicação social” da Conferência “Novas Fronteiras da Regulação dos Media”, promovida pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

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A lei-quadro que propõe teria princípios gerais comuns a todos e regimes setoriais apenas para o que é específico de cada meio. A proposta assenta em três ideias. A primeira é regular funções e não meios, com a responsabilidade editorial a aplicar-se independentemente do suporte. É assim que a lei passaria a abranger formatos híbridos hoje sem enquadramento, como podcasts informativos, newsletters jornalísticas e canais de vídeo com linha editorial.

A segunda é graduar os deveres pela função e pela relevância social de cada interveniente — editor, grupo proprietário, financiador, distribuidor, criador independente e serviço que ordena os conteúdos.  “Disciplinar um ordenamento disperso não significa impor a todos os intervenientes as regras que foram pensadas para operadores tradicionais. Significa graduar os deveres de cada um dependendo do papel que efetivamente desempenham no ordenamento mediático”, defendeu. “Dar a cada interveniente um lugar reconhecido no sistema. Parece-me decisivo”, destacou.

No seu entender, esta graduação também diminui custos, uma vez que  deveres de transparência, de documentação e de reporte que fazem sentido para grandes intervenientes podem tornar-se desproporcionados para pequenos projetos jornalísticos ou pequenos criadores independentes.

A terceira ideia é articular a lei nacional com o quadro europeu — o Regulamento Europeu da Liberdade dos Meios de Comunicação Social (EMFA), o Regulamento dos Serviços Digitais (DSA) e a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual (AVMSD). Para isso, defende a necessidade de fazer um levantamento das normais nacionais que se lhes opõem, para as revogar, adaptar ou completar. “O EMFA é o caso mais exigente”, apontou.

Neste articulação, propõe concretizar o artigo 18.º do EMFA, que estabelece salvaguardas para os conteúdos dos prestadores de serviços de comunicação social nas grandes plataformas digitais.  O ponto de partida é uma falha de mercado — o utilizador só descobre a qualidade de um conteúdo depois de lhe ter dedicado atenção. Na sua opinião, esta assimetria de informação afasta a produção cara e rigorosa e favorece o barato e sensacionalista.

Nesse sentido, o EMFA “aponta na direção certa, porque reconhece que falta um tratamento preferencial para conteúdos fiáveis, ao mesmo tempo que reconhece que o artigo 18 poderá não produzir efeitos, porque a maior parte do que circula online não provém de editores de imprensa”. Além disso, os editores estão longe de ser homogéneos e as garantias cedem perante ilegalidades, menores e riscos previstos no DSA.

Como alternativa, recupera a proposta do académico Martin Husovec, o de surgimento de associações voluntárias e autorreguladas de criadores de conteúdos de confiança, com regras próprias de independência, factos e fontes. Daqui nasceria um rótulo portável, próximo de uma marca de certificação, que os utilizadores subscrevem, enquanto a plataforma mantém o algoritmo.

Nada impede que os próprios meios de comunicação social ou as associações de jornalistas se organizem deste modo. É neste ponto que a proposta pode interessar ao legislador da comunicação social”, argumenta.

Mais à frente no debate, Pedro Lomba apontou também “um grande vazio” ao não ser claro que medidas pode o regulador adotar contra prestadores de serviços digitais sediados fora da União Europeia que se dirigem ao público português.

Destacou ainda o Regulamento da Inteligência Artificial e “o papel que julgo que a ERC vai ter relativamente à fiscalização do mercado de utilizações dos sistemas de inteligência artificial no campo dos media. Porque me parece, aliás, que já há muito tempo devíamos ter esse sistema bem definido, e não temos”, aponta.

“Acho que é uma crítica ao Governo relativamente a esta matéria, porque já o podia ter concretamente definido” as entidades que fazem parte do sistema de fiscalização do mercado. Recorde-se que o Governo anunciou, em setembro de 2025, a escolha da Anacom como principal autoridade de fiscalização do mercado no âmbito do AI Act.

A “impossibilidade” de mudança 

Pedro Jorge Braumann, vogal da Direção da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, mostrou-se mais cético quanto ao alcance de uma mudança de lei. “Aparentemente existe uma ideia de que, através da regulação e do quadro jurídico, vamos fundamentalmente mudar aquilo que está a acontecer. Acho que isso é uma impossibilidade. Quanto muito podemos ‘controlar’ e ‘evitar’ alguns aspetos”, disse.

Para Pedro Braumann, a regulação continua a tratar como nacional uma questão que já é sobretudo internacional, e a impor aos meios lineares regras que os não lineares não têm. “O ponto de partida deve continuar a ser o direito dos cidadãos à informação independente e ao acesso a conteúdos, nomeadamente, nacionais”, defendeu. Numa altura em que o Governo prepara um novo Código da Comunicação Social, com conclusão prevista para o final de 2026, Pedro Braumann tem “dúvidas que o código da comunicação social seja a melhor forma de resposta, porque provavelmente ficará obsoleto muito rapidamente”.

À ERC, pediu prioridades claras, mais consulta pública aos jornalistas, às empresas e aos consumidores, e obrigações mais simples para os mais pequenos. “Há maneiras de simplificar” o reporte, disse, dando o exemplo do pré-preenchimento automático de informação. Defendeu ainda que seja medido o impacto das medidas de apoio ao setor e que a colaboração entre reguladores fique fixada na lei, em vez de se criar um regulador comum. “Há uma necessidade de não regular de forma desgarrada”, considerou.

Quem é jornalista

Luísa Meireles, presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), centrou-se na confusão entre jornalistas e quem não o é. No ecrã, uns e outros estão no mesmo patamar, e “para o consumidor, que está cá fora, aquilo é tudo jornalismo”. Mas só os jornalistas estão obrigados a deveres.  “Só existem normas para aplicar àqueles que em princípio as aplicam já”, sublinhou.

Propõe, por isso, que a Lei de Imprensa passe a distinguir publicações jornalísticas e não jornalísticas, um conceito que hoje não existe, “para separar o trigo do joio”. E que reconheça as publicações eletrónicas que, defende, não estão contempladas na atual legislação. “Bastava isso e já resolvia alguns problemas”, apontou.

A CCPJ não veria com maus olhos acabar com os títulos de equiparado, que Luísa Meireles descreve como “jornalistas feitos à pressa” em função de um site que os próprios criam. O título tornou-se cobiçado por ser “um nicho de negócio”, ao permitir, por exemplo, entrar sem custos em jogos de futebol para tirar fotografias e vendê-las.

Luís Filipe Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, apontou o dedo ao próprio setor, que entrega entrevistas num “espaço nobre de uma televisão” a quem não tem carteira profissional. “Jornalista é quem tem carteira profissional e só esses são jornalistas”, afirmou. “Quando somos nós no setor a contribuir para esta confusão, mal estamos”, acrescentou.

Luís Simões considerou ainda que o Governo perdeu “uma oportunidade de ouro com o Amália”, o modelo de linguagem português de inteligência artificial. Arquivos como o do Diário de Notícias, defendeu, deviam alimentar o Amália, mediante compensação por direitos de autor e direitos conexos.

Recorde-se que o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que o Governo vai apresentar até ao final do ano uma proposta legislativa para criar um mecanismo de arbitragem entre as plataformas de inteligência artificial e os órgãos de comunicação social. Além disso, o Governo tem estado em discussão com os media para treinar o Amália.

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