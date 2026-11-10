Mais de 57% dos ciberataques na União Europeia têm motivação ideológica

A evolução geopolítica, com a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a escalada do conflito no Médio Oriente, continuam a influenciar a atividade cibernética com impacto na União Europeia (UE). Os ataques cibernéticos com motivação ideológica representam “parte significativa” dos incidentes no ano passado, mas são os ataques por razões financeiras aqueles que têm maior impacto, aponta o relatório “On the State of Cybersecurity in the Union – 2026”, da Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), conhecido esta terça-feira.

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“A atividade motivada por questões ideológicas representou uma parte significativa dos incidentes observados em 2025, embora estes tenham geralmente tido um impacto limitado. As atividades motivadas por razões financeiras, em particular os ataques de ransomware, continuaram a representar os incidentes com maiores consequências, a curto prazo, para a continuidade das operações das empresas”, aponta o relatório.

De acordo com os dados apresentados neste relatório, os ciberataques com motivação ideológica representam mais de metade dos ataques (57,3%), seguido dos ataques por razões financeiras (29,3%). Pouco mais de 6% têm motivação desconhecida e 5,9% têm como motivação a ciberespionagem.

“A atividade hacktivista continua a dominar os registos em termos de volume de ataques, impulsionada sobretudo por operações de negação de serviço distribuída (DDoS) de baixo impacto”, aponta o relatório. Este tipo de ações maliciosas representam mais de metade dos incidentes (51,3%), seguido de acessos não autorizados, com 39,5%.

“Embora estas campanhas tenham, no geral, consequências muito reduzidas, demonstram como ferramentas de baixo custo são adaptadas e utilizadas em operações motivadas por questões ideológicas”, refere a ENISA.

Administração pública é o principal alvo

A Administração Pública é o principal setor visado nos ataques, com mais de um terço, “sobretudo de ataques DDoS motivados por questões ideológicas”. Seguem-se os serviços empresariais (8,5%) e transportes (8%), produção (6,9%) e setor financeiro/banca, com 5,6%.

Mas são os ataques visando ganhos financeiros aqueles que registam o maior impacto negativo. E aqui a ação dos grupos criminosos tem vindo a adaptar-se às operações conduzidas pelas autoridades policiais.

A ENISA alerta para a “proliferação contínua de modelos de ransomware-as-a-service (ransomware como serviço), a reutilização de ferramentas de criação de malware (software malicioso) que foram divulgadas na Internet e os serviços de intermediários que comercializam acessos a sistemas informáticos (access brokers)” e que “reduziram ainda mais as barreiras à entrada neste tipo de atividade e diversificaram as famílias de ransomware, alimentando um ecossistema criminoso cada vez mais profissionalizado”.

“A engenharia social continuou a ser uma técnica frequentemente utilizada pelos atacantes para facilitar as suas operações, estando a evoluir através de métodos aplicados em campanhas de grande escala, como o smishing (fraude por SMS), o quishing (fraude através de códigos QR) ou mecanismos de distribuição de software malicioso, como o ClickFix”, alerta a Agência da União Europeia para a Cibersegurança.

IA acelera ataques

Também aqui a inteligência artificial tem vindo a desempenhar um papel relevante, tendo-se tornado uma ferramenta importante no panorama das ciberameaças, funcionando “como um multiplicador de capacidades de métodos convencionais utilizados no domínio cibernético, como as operações de phishing, o desenvolvimento de capacidades maliciosas ou a pesquisa automatizada de vulnerabilidades”.

“Os agentes maliciosos recorrem à IA para contornar mecanismos de segurança, criar vídeos falsos altamente realistas (deepfakes) e gravações áudio falsas, incluindo através da clonagem de voz, com o objetivo de enganar pessoas, bem como para introduzir dados incorretos nos sistemas e perturbar as operações das empresas”, elenca.

“Há relatos de vários grupos responsáveis por operações de intrusão que recorrem a ferramentas de IA, sobretudo como assistentes de investigação para aumentar a produtividade, mas também para reconhecimento de alvos e evasão de sistemas de deteção de anomalias”, refere.

Há ainda agentes maliciosos a usar a IA como isco, “aproveitando a popularidade da inteligência artificial generativa. Foram identificados números crescentes de sites fraudulentos que imitam ferramentas de IA legítimas para distribuir software malicioso”.

E ainda há o tema dos modelos avançados e o seu potencial uso para fins maliciosos, aponta a ENSI, dando como exemplo o ataque que em julho a empresa norte-americana de inteligência artificial Hugging Face foi alvo. Esta detetou “uma intrusão numa parte da sua infraestrutura de produção, levada a cabo por um sistema de agentes autónomos de IA”, depois de o agente da OpenAI ter “escapado ao ambiente de testes isolado (sandbox) em que estava inicialmente a ser avaliado, através da exploração encadeada de vulnerabilidades zero-day“.

Ciberespionagem visa também administração pública

Em paralelo, “grupos de intrusão associados a Estados, que têm como alvo os Estados-Membros, continuaram a desenvolver campanhas de ciberespionagem, a recolher informações estratégicas e, possivelmente, a furtar propriedade intelectual, visando também as administrações públicas“, refere a ENISA. O número de ataques tendo especificamente a ciberespionagem como motivação são pouco mais de 6%.

“Tendo em conta as observações e conclusões relativas ao panorama das ciberameaças, o nível de ameaça cibernética para a União Europeia durante o período em análise é classificado como substancial”, aponta a Agência da União Europeia para a Cibersegurança no seu relatório.

“É provável que as entidades estejam a ser diretamente visadas por agentes maliciosos ou possam estar expostas a violações de segurança através da exploração de vulnerabilidades recentemente descobertas. Além disso, considera-se uma possibilidade real a ocorrência de perturbações graves nas entidades essenciais e importantes, bem como nas entidades da União”, alerta ainda.

Ainda assim, pese embora a intensificação dos conflitos geopolíticos, “o nível de ameaça se mantém inalterado face ao indicado no Relatório de 2024”.

Uma série de fatores explica esta conclusão: “o nível de ameaça identificado em 2024 já refletia atividades relacionadas com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”; “as atuais atividades cibernéticas associadas aos conflitos em curso têm como alvo as partes diretamente envolvidas, apesar de se verificarem alguns efeitos indiretos na UE” e, por fim, “as atividades que afetam a UE consistem sobretudo em ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) de baixa intensidade” com “um impacto relativamente reduzido” Quanto à IA, “esta questão está atualmente a ser avaliada, com vista a ser integrada na avaliação do nível de ameaça”.