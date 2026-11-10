Mau tempo. Governo recomenda deslocações apenas necessárias

O Governo alerta para um agravamento significativo das condições meteorológicas em Portugal nos próximos dias, aumentando o risco de inundações e cheias e de corte de telecomunicações e energia provocada pela queda de árvores ou infraestruturas. Neste sentido, recomenda apenas deslocações estritamente necessárias, sobretudo durante os picos de chuva e vento.

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Recordando que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para os próximos dias, períodos de chuva ou aguaceiros, temporariamente fortes, com possibilidade de ocorrência de trovoada, vento forte, com possibilidade de rajadas até 120 km/h e agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros de altura, o Ministério da Administração Interna deixou uma série de recomendações à população, através de uma publicação na rede social X.

Entre os alertas inclui-se o aumento do risco de inundações e cheias. “Conte com inundações urbanas, porque os sistemas de drenagem não vão conseguir escoar a água, cheias e transbordos de rios, ribeiras e linhas de água e deslizamentos de terras, derrocadas e instabilidade de taludes”, elenca.

Estradas escorregadias e lençóis de água, queda de árvores, objetos soltos projetados para a via pública e possibilidade de acidentes nas vias costeiras devido a agitação marítima são outros dos riscos apontados. Ademais, adverte que existe “a possibilidade de falhas de eletricidade e comunicações provocadas pela queda de árvores e por danos em infraestruturas”.

Para fazer face aos risos, o Ministério da Administração Interna recomenda que a população “só saia de casa se for mesmo necessário, sobretudo durante os picos de chuva e vento” e que “se tiver de conduzir faça-o com máxima prudência”, não estacionando “em zonas inundáveis, parques subterrâneos e debaixo de árvores”. Sugere ainda que disponha de lanternas e uma fonte de luz alternativa e que mantenha o telemóvel e powerbank carregados.

Como medidas preventivas aponta ainda a limpeza de sarjetas e escoamentos, o afastamento de linhas de água e zonas costeiras e a deslocação de animais e veículos para locais seguras.