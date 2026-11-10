Media Nove entra em projetos de rádio em Portugal e Angola

A partir desta sexta-feira, 13 de novembro, a Forbes África Lusófona, em parceria com a Rádio Mais "passam a produzir um programa de rádio semanal".

O grupo Media Nove assinou um acordo de parceria com a Rádio Metropolitana, onde passa a ter posição acionista, e a Forbes África Lusófona em conjunto com a angolana Rádio Mais passam a produzir um programa de rádio semanal.

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O dono do Jornal Económico, Forbes Portugal e Forbes África Lusófona celebrou uma parceria com a Rádio Metropolitana “para assegurar, em exclusivo, a comercialização dos espaços publicitários da estação”, refere um comunicado divulgado esta terça-feira.

Este acordo “acrescenta a rádio à oferta comercial da Media Nove e abrange a emissão da Metropolitana em Lisboa, na frequência 96.2 FM, e no Porto, em 89.0 FM”, sendo que a estação mantém a sua programação musical.

Antes do final do ano, “a Media Nove dará início às iniciativas de apresentação da oferta publicitária da Metropolitana ao mercado”.

A parceria, de acordo com a Media Nove, “permite ao grupo alargar as opções que disponibiliza a anunciantes e agências, passando a incluir publicidade em rádio a par da sua presença em imprensa, plataformas digitais e eventos”.

Além do acordo comercial agora anunciado, “a Media Nove passará a deter uma participação direta na estrutura acionista que suporta a Rádio Metropolitana, reforçando o compromisso das partes no desenvolvimento do projeto”.

Para a Metropolitana, o acordo permite contar com a capacidade comercial da Media Nove para desenvolver a relação com o mercado publicitário e valorizar os espaços disponíveis na sua emissão, segundo a rádio.

“Esta parceria permite-nos acrescentar a rádio à nossa oferta comercial e alargar as soluções que colocamos à disposição de anunciantes e agências. A Metropolitana traz uma programação musical que complementa os meios e formatos do grupo e abre novas oportunidades de comunicação para as marcas“, afirma José Carlos Lourenço, presidente executivo (CEO) do Grupo Media Nove, citado em comunicado.

“A parceria com a Media Nove permite-nos reforçar a comercialização da rádio, mantendo a programação musical que os nossos ouvintes conhecem. Queremos desenvolver a relação com anunciantes e agências e valorizar o potencial publicitário da Metropolitana”, diz Acácio Marinho, acionista e gerente da estrutura corporativa da Rádio Metropolitana, citado também no comunicado. “Valorizamos também a entrada na nossa estrutura acionista da Media Nove, como o reforço do compromisso das partes que isso representa”, acrescenta.

Entretanto, a partir desta sexta-feira, 13 de novembro, a Forbes África Lusófona, em parceria com a Rádio Mais “passam a produzir um programa de rádio semanal – o Forbes Mais – emitido às 07:00 da manhã e dedicado à atualidade económica e empresarial”.

A Rádio Mais é uma das principais estações de rádio em Angola, com emissores que cobrem as principais províncias do país como em Luanda, Benguela, Huambo, Huíla e Cabinda.