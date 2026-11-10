Microsoft pressiona Trump para não proibir tecnologia ótica chinesa para data centers

A Microsoft tem estado a pressionar a administração Trump para que suspenda os planos de proibição das importações à China de uma componente tecnológica importante para centros de dados de inteligência artificial (IA), avançou esta terça-feira a agência Reuters.

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Em causa está o facto de a Casa Branca querer proibir as importações dos Estados Unidos de novos modelos de transcetores de fibra ótica (módulo ótico) chineses, que permitem que os dados viajem através de cabos de fibra ótica à velocidade da luz dentro dos centros de dados, por preocupações de que possam ser utilizados por Pequim para furtar informação, instalar malware ou interromper servidores norte-americanos.

A Microsoft tem 35 data centers em construção nos Estados Unidos e outros 134 planeados, de acordo com a empresa de monitorização Cleanview. Como tal, está entre as empresas e associações que argumentam junto da administração Trump que tal proibição poderia prejudicar irreparavelmente a vantagem dos Estados Unidos sobre a China na corrida da IA, ao atrasar ainda mais a implantação de centros de dados, de acordo com a informação transmitida à agência noticiosa por três pessoas familiarizadas com o assunto.

A tecnológica especializada em cloud e software foi uma das (poucas) que se reuniram com representantes do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca e do Conselho de Segurança Nacional em setembro para alertar para os desafios na cadeia de abastecimento que qualquer proibição deste tipo acarretaria.

“Isto ameaça realmente paralisar [os centros de dados]“, disse John Miller, conselheiro geral do Information Technology Industry Council, um grupo de lobby tecnológico, que pediu publicamente para que não se avance com o travão, até porque há muitas empresas de computação na nuvem que já compraram os chips necessários para continuar a implementar. “Estes chips, sem transcetores óticos, poderiam simplesmente ficar parados, sem utilização, até que os transcetores necessários para os ligar estejam disponíveis”, acrescentou John Miller.