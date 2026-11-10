Ministra da Saúde demite presidente da ULS de Aveiro detido por suspeita de corrupção

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, demitiu, com “efeitos imediatos”, o diretor da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, Ricardo Matos, detido esta segunda-feira no âmbito de uma investigação por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência.

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Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que vai iniciar o processo de escolha de uma nova equipa dirigente para a unidade de saúde.

A governante justifica a decisão com a necessidade de garantir a confiança nas instituições do setor. “Por respeito à população, a confiança e a competência são essenciais a quem está à frente das instituições do Ministério da Saúde”, afirma.

A ministra recorda ainda que, numa intervenção na comunicação social na segunda-feira, assumiu que existe fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que o Governo está a combatê-la através da Comissão de Combate à Fraude, dirigida pelo juiz desembargador Carlos Alexandre, em conjunto com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

“Não posso hoje, e em coerência, deixar de demitir com efeitos imediatos o responsável da ULS de Aveiro”, refere Ana Paula Martins no comunicado.

O diretor da ULS da Região de Aveiro é um dos três homens detidos no âmbito da operação “Batas & Betão”, conduzida pela Polícia Judiciária (PJ). Os outros dois detidos são empreiteiros.

Não posso hoje, e em coerência, deixar de demitir com efeitos imediatos o responsável da ULS de Aveiro. Ana Paula Martins Ministra da Saúde

Segundo o diretor da PJ do Centro, Avelino Lima, os principais factos investigados estão associados ao procedimento de candidatura ao cargo de administração hospitalar. A investigação abrange também alegadas contrapartidas na área da construção civil.

“Temos fortes indícios de que no processo de seleção, via CReSAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública], houve interferência para que o procedimento conduzisse à nomeação do detido”, afirmou Avelino Lima, segundo a agência Lusa.

Os investigadores procuram determinar se outras pessoas intervieram ilegalmente no procedimento de seleção. Segundo o responsável da PJ, até ao momento ninguém foi constituído arguido por esses factos.

A investigação suspeita também que terão sido realizadas obras na habitação do presidente da ULS em troca de benefícios concedidos aos empreiteiros envolvidos. Uma casa pertencente ao responsável hospitalar foi apreendida por poder estar relacionada com as alegadas contrapartidas.

Os dois empreiteiros são suspeitos de terem beneficiado da posição ocupada pelo presidente da ULS para obter vantagens em edificações e noutras intervenções na área da construção.

A operação, que envolveu 80 elementos da PJ, incluiu cinco buscas domiciliárias, oito não domiciliárias, uma busca a um escritório de advogado e duas buscas em estabelecimentos de saúde, nas regiões de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Águeda.

Foram apreendidos 15 mil euros em dinheiro, 15 mil dólares americanos em criptomoeda e documentação considerada relevante para a investigação.

De acordo com o diretor da PJ do Centro, a investigação decorre há cerca de 11 meses e a recolha de prova ainda não está concluída. Os três detidos deverão ser presentes esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.

(Notícia atualizada às 13h36)